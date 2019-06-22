Четыре человека погибли и шестеро пострадали в ДТП в Забайкалье

В Забайкальском крае произошло лобовое столкновение двух иномарок. В результате аварии погибли четыре человека, еще шестеро пострадали, сообщает Интерфакс со ссылкой на ГИБДД РФ региона.

По данным ведомства, авария произошла на 38 километре дороги Чита-Романовка. Установлено, что водитель за рулем Toyota Celsior выехал на встречную полосу, где столкнулся с легковушкой Тoyota Camry.

В результате аварии погибли четыре человека. Еще шестеро пострадали, из них двое детей. Они получили травмы различной степени тяжести.