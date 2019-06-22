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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

На Дальнем Востоке проходит акция "Горсть памяти"

Текст: Александр Филимоненко
В городах Дальнего Востока проходят мероприятия в рамках Всероссийской военно-патриотической акции "Горсть памяти", приуроченной ко Дню памяти и скорби. Земля, взятая с мест воинских захоронений, будет передана в историко-мемориальный комплекс Главного храма Вооруженных Сил Российской Федерации.

В Хабаровске церемония состоялась у памятника морякам-амурцам. В ней участвовали военнослужащие, представители администрации Хабаровского края, ветераны войны и военной службы, юнармейцы.

По информации пресс-службы Восточного военного округа, земля была взята с места захоронения Героя Советского Союза Николая Голубкова, контр-адмирала Неона Антонова, контр-адмирала Николая Несвитского, краснофлотцев Николая Патрушева и Михаила Тюрина.

Фото: Калужская городская Дума
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"Право поместить горсть земли в специальные контейнеры было предоставлено ветерану Великой Отечественной войны Ивану Карташову, военному комиссару Хабаровского края генерал-майору в отставке Николаю Глинину, а также военнослужащим Хабаровского гарнизона", - говорится в сообщении пресс-службы ВВО.

В Приморье мероприятия акции "Горсть памяти" прошли во Владивостоке и Уссурийске. В них участвовали военнослужащие соединений и частей Тихоокеанского флота, воинских частей Восточного военного округа, работники военных комиссариатов, ветераны Великой Отечественной войны и Военно-морского Флота, юнармейцы.

Во Владивостоке на Лесном кладбище была собрана земля с места захоронения красноармейца Владимира Цыбульского, погибшего в августе 1942 года под Воронежем, а в Гайдамакском сквере - с братской могилы моряков-тихоокеанцев, павших в боях с японскими империалистами.

В Уссурийске памятная акция прошла у мемориала на месте захоронения 379 командиров и бойцов, умерших от ран в 310 Уссурийском военном госпитале в 1942-1946 годы.

Фото: Валерио Патрукко
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"Землю с мест захоронений советских воинов из Владивостока и Уссурийска поместили в специальные контейнеры - "солдатские кисеты" и заложили в гильзы артиллерийских снарядов, которые позже установят на мемориальном комплексе вокруг главного храма Вооруженных сил России, строящегося в парке "Патриот" в Подмосковье", - сообщила пресс-служба Тихоокеанского флота.

В Восточном военном округе забор земли будет произведен с 257 воинских захоронений.

Справка РГ

Военно-патриотическая акция "Горсть памяти" проходит на всей территории России, а также иностранных государств, где есть захоронения советских солдат.

Общество ДФО Вторая мировая война
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