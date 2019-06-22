Во Владивостоке произошла стрельба на парковке

В Первомайском районе Владивостока произошла стрельба. В результате пострадали два человека, сообщает пресс-служба МВД по Приморскому краю.

По данным ведомства, инцидент произошел на улице Добровольского. Местные жители сообщили полиции о хлопках, похожих на выстрелы, после чего на место выехали сотрудники полиции. Установлено, что между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого одна из сторон вытащила оружие и открыла огонь. Пострадали два участника драки в возрасте 30 и 24 лет. Они госпитализированы в больницу с различными травмами.

В Сети появилось видео инцидента. Судя по кадрам, конфликт произошел на парковке. К группе молодых людей подъезжает машина, из нее выходит мужчина, после чего один из поджидающих достает ружье, внешне похожее на карабин Сайга, и бежит к машине. Водитель автомобиля пытается выскочить из салона, в этот момент нападающий открывает огонь через боковое стекло. Потерпевший вылезает из машины, на него нападают несколько человек, начинают избивать. Еще двое участников конфликта успели убежать, один из них также получил травму.

Оперативно удалось установить личность стрелка, им оказался 30-летний житель Приморья. Он задержан.