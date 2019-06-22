МВД Татарстана установило всех участников массовой драки у военкомата

Полицейские в Татарстане установили всех участников массовой драки, которая произошла в Набережных Челнах у здания военкомата. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.

По данным полиции, инцидент произошел 20 июня в пять часов утра на улице Низаметдинова. Между двумя группами молодых людей возник конфликт, переросший в драку. Ранее в Сети была опубликована запись инцидента, снятая очевидцами. На кадрах видно, что потасовка происходит у ворот административного здания. В драке участвует несколько десятков молодых людей.

Местные СМИ со ссылкой на очевидцев сообщали, что в результате конфликта есть жертвы, а некоторые участники получили ножевые ранения. В полиции опровергли данную информацию, уточнив, что за помощью к врачам обратились лишь два человека - у них диагностированы ушибы.

В военном комиссариате Комсомольского района Набережных Челнов и Тукаевского района РТ также опровергли информацию об участии в драке призывников. Среди парней, участвующих в потасовке, не было ни одного молодого человека, который в то утро призывался на службу в армию.

Драку удалось прекратить прибывшим нарядам полиции. Участники были доставлены в отдел для разбирательства. Правоохранители проводят проверку.

Как ранее сообщала "РГ", прокуратура также начала проверку военкомата, у стен которого произошел инцидент. Сотрудники надзорного ведомства дадут правовую оценку действиям должностных лиц учреждения.