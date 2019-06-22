Новости

В Красноярском крае завели дело после ДТП с четырьмя погибшими 20:40
Павел Лунгин снимет детскую сказку с Петром Мамоновым 20:20
МВД Татарстана установило всех участников массовой драки у военкомата 19:50
Четыре человека погибли и шестеро пострадали в ДТП в Забайкалье 19:24
МИД: Москва требует от Грузии обеспечить безопасность российских граждан 19:14
В Екатеринбурге ликвидировали открытое возгорание в цехе 19:11
Жерар Депардье может сыграть Льва Толстого в российском фильме 19:08
В аэропорту Симферополя задержаны несколько рейсов 19:07
В Перми иномарка врезалась в столб, три человека погибли 19:04
Первой чемпионкой Евроигр по самбо стала россиянка Елена Бондарева 18:48
Посол РФ в Сербии: Джуканович пошел стопами Порошенко 18:44
В Удмуртии вандалы осквернили около 40 могил 18:26
В Дагестане 11 человек пострадали в ДТП с пассажирской маршруткой 18:09
Землю из братской могилы в Екатеринбурге захоронят в Москве 17:28
В Екатеринбурге площадь пожара в цехе выросла до 2,2 тысячи "квадратов" 17:25
Кадыров прокомментировал беспорядки в Грузии 17:19
Дмитрий Рогозин: Испытания "Ангары" переходят в завершающую стадию 17:15
Сирийская армия сбила беспилотник террористов 17:10
В Тбилиси напали на съемочную группу телеканала "Россия 24" 16:52
В Ростове за пьяный дебош сняли с рейса на Москву двух пассажиров 16:44
Первый президент Украины раскритиковал Зеленского и его команду 16:38
Цех лакокрасочных материалов загорелся в Екатеринбурге 16:29
Полмиллиарда зрителей смотрели за открытием Европейских игр 16:26
В Шереметьево отменены авиарейсы из-за прогнозируемой непогоды 16:15
В Якутске бармена заподозрили в убийстве посетителя 15:57
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как лечиться бесплатно в отпуске
Как лечиться бесплатно в отпуске
В "РГ" обсудят, как будет работать новый порядок защиты дольщиков
В "РГ" обсудят, как будет работать новый порядок защиты дольщиков
II Европейские игры: расписание финалов соревнований
II Европейские игры: расписание финалов соревнований
22.06.2019 19:50
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

МВД Татарстана установило всех участников массовой драки у военкомата

Полицейские в Татарстане установили всех участников массовой драки, которая произошла в Набережных Челнах у здания военкомата. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.

В Москве произошла массовая драка у метро

По данным полиции, инцидент произошел 20 июня в пять часов утра на улице Низаметдинова. Между двумя группами молодых людей возник конфликт, переросший в драку. Ранее в Сети была опубликована запись инцидента, снятая очевидцами. На кадрах видно, что потасовка происходит у ворот административного здания. В драке участвует несколько десятков молодых людей.

Местные СМИ со ссылкой на очевидцев сообщали, что в результате конфликта есть жертвы, а некоторые участники получили ножевые ранения. В полиции опровергли данную информацию, уточнив, что за помощью к врачам обратились лишь два человека - у них диагностированы ушибы.

В военном комиссариате Комсомольского района Набережных Челнов и Тукаевского района РТ также опровергли информацию об участии в драке призывников. Среди парней, участвующих в потасовке, не было ни одного молодого человека, который в то утро призывался на службу в армию.

Драку удалось прекратить прибывшим нарядам полиции. Участники были доставлены в отдел для разбирательства. Правоохранители проводят проверку.

Как ранее сообщала "РГ", прокуратура также начала проверку военкомата, у стен которого произошел инцидент. Сотрудники надзорного ведомства дадут правовую оценку действиям должностных лиц учреждения.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Татарстан
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

МИД: США возвращаются к ядерному планированию времен "холодной войны"
Путин призвал губернаторов быть ближе к людям
Что нужно знать туристам о запрете авиасообщения с Грузией
Видео: В Минске открылись II Европейские игры
В Москве срочно госпитализирована актриса Лидия Федосеева-Шукшина