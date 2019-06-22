В Башкирии при пожаре погибли мать и сын

В Белебее выясняют обстоятельства пожара, в котором погибли два человека. 22 июня в 02:34 по московскому времени в городе Белебее загорелась квартира в многоквартирном доме. На место ЧП прибыли 4 единицы техники и 11 спасателей, а также медики, полиция, сотрудники газовой службы и электросетей.

Выяснилось, что в трехкомнатной квартире на втором этаже горит одна из комнат площадью 12 квадратных метров. Из многоэтажки эвакуировали 15 человек.

На месте пожара обнаружены тела мужчины и женщины. Как сообщили в Госкомитете РБ по ЧС, это мать 1948 года рождения и ее сын 1971 года рождения. Причиной пожара, как полагают, стала неосторожность при курении. На месте работает следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС России.