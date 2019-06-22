В Пензенской области три человека погибли в массовом ДТП

В Бессоновском районе Пензенской области на федеральной трассе М5 "Урал" произошло массовое ДТП с участием пяти машин. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по области.

По данным ведомства, авария произошла в 16.40 по московскому времени на 661 километре трассы. Как уточнили ТАСС в региональном управлении ГИБДД, в результате ДТП погибли три человека, еще двое пострадали.

По предварительным данным полиции, столкнулись автомобили Datsun on-DO, Lexus, Toyota RAV4, Volvo и отечественная легковушка ВАЗ-2112. От полученных во время аварии травм погибли водитель и пассажир Datsun, а также пассажир Toyota. Еще два человека, среди которых шестилетний ребенок, госпитализированы.

О причинах аварии и состоянии пострадавших информации пока нет. Для ликвидации последствий ДТП на место выезжали 10 человек и три единицы техники.