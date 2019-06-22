В Перми иномарка врезалась в столб, три человека погибли

В Мотовилихинском районе Перми иномарка врезалась в столб уличного освещения. В результате аварии погибли три человека, сообщает Интерфакс со ссылкой на региональное МВД РФ.

По данным ведомства, ДТП произошло в ночь на субботу на улице Грибоедова. По предварительным данным, водитель за рулем Hyundai нарушил скоростной режим, наехал на бордюр, после чего врезался в столб.

Погибли водитель и два пассажира - мужчина 1981 года рождения и 21-летний молодой человек. По факту ДТП полиция проводит проверку.