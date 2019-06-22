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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Четыре человека погибли в ДТП в Красноярском крае

На трассе Р255 "Сибирь" произошла авария с участием трех автомобилей. В результате ДТП погибли четыре человека, сообщает ТАСС со ссылкой на ГИБДД по Красноярскому краю.

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По данным ведомства, авария произошла в 13.00 по местному времени на 1080-м километре дороги. По предварительным данным, водитель грузовика выехал на встречную полосу, где столкнулся с иномарками Nissan и Toyota Corolla. В результате столкновения в салоне Toyota погибли четыре человека - две женщины и их дети 2010 и 2013 годов рождения. Они возвращались из Тайшета в Канск.

Сейчас на месте аварии работают сотрудники полиции. Автомобильное движение ограничено - для проезда освобождена одна полоса, экипажи ДПС обеспечивают реверсивное движение.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край
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