Дмитрий Рогозин: Испытания "Ангары" переходят в завершающую стадию

Создание ракеты-носителя "Ангара" переходит в завершающую стадию испытаний. После этого на омском ПО "Полет" приступят к ее серийному выпуску. Об этом заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин во время визита на предприятие.

Цель поездки Рогозина в Омск - контроль хода работ.

- Пока мы в графике, надеюсь, так будет и дальше. Мы на Омск серьезно рассчитываем, - заявил Дмитрий Рогозин.

По словам главы Роскосмоса, за счет основного модуля "Ангара" может комплектоваться как ракета-носитель и легкого, и тяжелого классов. Ее будут постоянно модернизировать и совершенствовать. Основное производство "Ангары" сосредоточат в Омске, частично его сохранят в столице.

- В Москве будут продолжены работы по развитию тяжелой "Ангары-А5В" с третьей водородной ступенью. Московский ракетный завод и КБ "Салют" приложат все силы, чтобы в 2026 году ее начали запускать, - сообщил Дмитрий Рогозин.

В планах Роскосмоса - в 2023 году ввести в эксплуатацию космодром Восточный, который придет на смену казахстанскому Байконуру. К этому времени будет налажено серийное производство ракет в Омске.