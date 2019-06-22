Названы самые дорогие для путешествий на поезде города

Сервис по продаже билетов составил рейтинг городов, куда пассажиры добирались на поезде за большие деньги.

На стоимость поездки влияли два фактора: во-первых, путешественники преодолевали большие расстояния, во-вторых, выбирали вагоны класса люкс.

На первом месте рейтинга, как сообщают РИА Новости, - Иркутск. Четыре пенсионера-иностранца забронировали билеты в этот сибирский город из Москвы, заплатив в общей сложности почти 143 тысячи рублей, то есть более 35 тысяч рублей на человека. С другого конца страны добраться до Иркутска тоже недешево: четверо пассажиров заплатили за поездку Владивосток-Иркутск около 119 тысяч рублей.

Дорогую покупку железнодорожных билетов сделали и путешественники, которые проехали на поезде через всю Россию - от Москвы до Владивостока на поезде пара туристов из-за рубежа прокатилась за 90 тысяч рублей. А от Москвы до Хабаровска семейная пара добралась чуть дешевле - за 85 тысяч рублей.

Еще один фактор, заставляющий людей дорого платить за билеты, - желание ехать в одиночестве. Любители тишины выкупают оба места в люксовом купе: так, "двойной" билет от Москвы до Парижа обошелся даме в 73 тысячи рублей. Чуть меньше заплатили за два места те, кто добирался до Москвы из сибирских городов - Ангарска (68 тысяч рублей) и Новосибирска (64 тысячи рублей).

А самый дорогой билет за границу был куплен на французский курорт - за поездку в Ниццу турист заплатил почти 40 тысяч рублей.