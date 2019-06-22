В Дагестане 11 человек пострадали в ДТП с пассажирской маршруткой

В Дагестане вблизи села Люксембург в Бабаюртовском районе перевернулся пассажирский микроавтобус, ехавший из Махачкалы в Кизляр. Об этом "РГ" сообщили в региональном управлении МВД России.

ДТП произошло около двух часов дня. В результате травмы различной степени тяжести получили одиннадцать человек, из них один ребенок.

Шесть пострадавших в состоянии средней тяжести госпитализированы в центральную районную больницу. Остальным была оказана первая медицинская помощь, они отпущены домой.

Сотрудники полиции выясняют обстоятельства аварии.