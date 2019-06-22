В Дагестане два человека погибли в автоаварии

В Казбековском районе Дагестана в результате столкновения легковых автомобилей погибли два человека. Еще двое пострадали, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

По данным ведомства, ДТП произошло на дороге Дылым-Хасавюрт недалеко от села Ленинаул. Два человека погибли на месте, еще двое госпитализированы в больницу. Врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести.

Это второе крупное ДТП за день, произошедшее на территории республики. Ранее в Бабаюртовском районе Дагестана перевернулась пассажирская маршрутка. В результате пострадали 11 человек. Трое из них все еще находятся под наблюдением врачей.