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Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Фестиваль КУКART в Петербурге вручил премию Владимиру Машкову

Текст: Светлана Мазурова (Санкт-Петербург)

В Петербурге открылся международный фестиваль кукольных и синтетических театров КУКART. Уникальный форум с 25-летней историей, не имеющий аналогов на российской арт-сцене.

Начался фестиваль 22 июня, в День памяти и скорби, поэтому первый спектакль решили показать горожанам и гостям города в четыре утра. Липецкий театр кукол сыграл кукольно-драматический спектакль "Сонин секрет", лауреат многих фестивалей, на открытой площадке на Малой Садовой улице, где установлен "Ленинградский метроном", блокадный рупор, у которого во время Великой

Отечественной войны жители блокадного города слушали сообщения о событиях на фронте.

Открывая фестиваль в Доме актера уже днем, его бессменный президент Давид Бурман сказал, что КУКART - "самый неформальный, некоммерческий, благотворительный. Даже юбилей (25-летие) у нас рабочий".

- Наша задача - собрать наиболее интересные, неожиданные, значимые спектакли, представить их в культурной столице и дать театрам шанс получить в своих регионах новый стимул, импульс к движению. Стиль фестиваля европейский, спектакли идут в режиме нон-стоп, для зрителей показы бесплатны, - сообщил руководитель КУКARTа.

Фото: Кадр из фильма "Смоленска оборона"
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На открытие приехал Народный артист России Владимир Машков. Не все знают, почему именно Машков, худрук Московского театра Олега Табакова и Театральной школы Олега Табакова, - председатель организационного комитета фестиваля КУКART. В среде кукольников он человек не случайный, вырос за кулисами Новокузнецкого театра кукол, где папа был ведущим актером, а мама - главным режиссером. В 2011 году актер учредил премию "Золотой львенок" имени режиссера Натальи Никифоровой - в память о своей матери. Награда (денежное вознаграждение, диплом и статуэтка) присуждается актерам за творческие достижения в области искусства театра кукол.

Нынче КУКART решил отметить Владимира Машкова премией "За поддержку и развитие уникальной инфраструктуры Новокузнецкого театра кукол "Сказ".

Бурман вручил Машкову красивый приз и денежное вознаграждение в конверте. В ответ лауреат премии сказал:

- Это ошеломляюще, большая честь. Эти деньги точно пойдут ребятам в театр. У нас есть программа "Кукла лечит", ей 10 лет. Ребята с ограниченными физическими возможностями, но с безграничными способностями радуют нас.

И передал свою премию главному режиссеру театра "Сказ" Юрию Самойлову.

- У нас большая радость, - продолжил Машков, почетный гражданин Кемеровской области, рассказ о Новокузнецком театре. - Мы много лет пытаемся переместиться из маленького здания, в котором начинала работать моя мама, работал мой папа, я жил между декорациями и первый раз вышел на сцену именно там, и если бы не было в моей жизни театра кукол, то не было бы меня-артиста. Я благодарен театру кукол за любовь, которую он подарил мне. И вот в следующем году у нас будет новый театр, мы переедем, ура! Я счастлив, всегда буду с вами,  всегда буду вас поддерживать. Один из следующих спектаклей в Театре Олега Табакова, в котором я художественный руководитель, и в нашей Школе - кукольно-драматический, первый для нас. Драматические актеры встретятся с куклами.

Тем временем

На фестивале начались показы. Тувинский театр кукол (Кызыл) представил цветной теневой спектакль "Белек" - о мальчике, отец которого ушел на фронт добровольцем, а мать трудится в тылу, помогая Красной Армии. Театр кукол из Гомеля (Беларусь) привез спектакль "Когда я стану облаком" - о Януше Корчаке, погибшем вместе со своими маленькими воспитанниками в газовой камере лагеря смерти Треблинка. А театр из Тольятти показал "Марьино поле" по пьесе Олега Богаева о любви, верности и надежде тех женщин, чьи мужья не вернулись с фронта.

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