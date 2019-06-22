Под Калининградом автомобиль сбил группу дорожных рабочих

Автомобиль с латвийскими номерами врезался в группу дорожных рабочих на федеральной трассе под Гвардейском, один человек погиб.

Как рассказали "РГ" в отделе пропаганды ГИБДД УМВД России по Калининградской области, ДТП с летальным исходом произошло 22 июня около шести часов утра на автодороге А-229 Калининград - Черняховск - Нестеров.

По предварительным данным, автомобиль Audi с регистрационными знаками Латвии, двигавшийся в сторону Калининграда, врезался в группу рабочих. Они только что приехали и начали устанавливать предупреждающие знаки и доставать из фургона технику для скашивания травы на обочинах.

Один из рабочих - 36 летний мужчина - погиб на месте происшествия. Еще трое получили травмы, они госпитализированы. Телесные повреждения получил и водитель Audi, он тоже доставлен в больницу. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют причины и обстоятельства ДТП.