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22.06.2019 11:37
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Петербурге более ста ветеранов улучшат жилье до конца года

Текст: Ольга Штраус

Более ста петербуржцев - ветеранов войны и узников фашистских лагерей - улучшат жилищные условия до конца года, сообщает официальный сайт администрации города.

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В соответствии с Указом Президента Российской Федерации "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов" по выбору ветеранов им предоставляются отдельные квартиры в домах нового строительства либо социальные выплаты за счет средств федерального бюджета для приобретения или строительства жилых помещений.

Всего в Санкт-Петербурге с 2008 года, когда начал действовать этот указ, жилищные условия были улучшены 12 362 ветеранам. Мероприятия по реализации указа продолжаются и в 2019 году. Сегодня обеспечению жилыми помещениями или социальными выплатами подлежат еще 62 ветерана. Всем ветеранам, принятым на жилищный учет в 2019 году, будут предложены варианты улучшения жилищных условий. 29 ветеранов Великой Отечественной войны изъявили желание получить социальную выплату, 33 - ожидают предоставления жилых помещений.

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Федеральным бюджетом в текущем году предусмотрено 127,8 миллионов рублей для предоставления социальных выплат ветеранам, из которых 28 ветеранам уже предоставлены социальные выплаты. Общая сумма, поступившая на эти цели в марте и июне, составила 74,6 миллионов рублей. Оставшиеся денежные средства будут оформлены и предоставлены ветеранам до конца года.

Кроме того, запланировано провести мероприятия по обеспечению жилыми помещениями бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны. Семей таких горожан, принятых на жилищный учет до 01.01.2019, в Петербурге 59. 13 семей уже получили новые квартиры в 2019 году. До конца текущего года всем 46 семьям указанной категории будут предложены варианты улучшения жилищных условий.

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