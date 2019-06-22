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22.06.2019 15:19
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Петербурге начался концерт "Музыка войны и Победы"

Текст: Ольга Штраус (Санкт-Петербург)

В Петропавловской крепости начался большой концерт "Музыка войны и Победы" с участием Симфонического оркестра Санкт-Петербурга под управлением народного артиста России Сергея Стадлера, солистов ведущих музыкальных театров и сводного хора.

В Петербурге траурными митингами почтили День памяти и скорби

В то время, когда под открытым небом зазвучала музыка русских и советских композиторов, воспевающая славу русского воинства, на экране, установленном над сценой, начали транслироваться репортажи о пребывании в Беларуси "Поезда памяти". Этот поезд отправился из Петербурга в Беларусь 20 июня. Его почетными пассажирами стали 300 человек - ветераны Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, а также педагоги и учащиеся средних школ Санкт-Петербурга.

В 2019 году Республика Беларусь отмечает 75-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Ее города и села первыми приняли на себя вероломный удар фашистских войск. Участники "Поезда Памяти" посетили Минск, Брест, Хатынь. Молодежь воочию увидела те пункты, где проходили самые кровопролитные бои первых дней войны.  Прямое включение этих встреч для зрителей концерта "Музыка войны и Победы" сделала эти события наглядными для сотен петербуржцев.

Общество История Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург 22 июня - День памяти и скорби
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