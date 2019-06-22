В Петербурге траурными митингами почтили День памяти и скорби

В Санкт-Петербурге на Пискаревском мемориальном кладбище началась торжественно-траурная церемония возложения венков и цветов к монументу Матери-Родины, посвященная Дню памяти и скорби.

22 июня 1941 года войска фашисткой Германии вероломно напали на нашу страну. Так началась Великая Отечественная война, которая унесла миллионы жизней. В преддверии этой траурной даты временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов обратился к горожанам. Он сказал:

- Великая Отечественная война оставила глубокий трагический след в истории нашей страны. День, когда она началась - 22 июня, навсегда стал Днем памяти и скорби. Война обернулась неимоверными страданиями для каждой семьи. Миллионы наших сограждан отдали свою жизнь за Родину на полях сражений, умерли от ран в госпиталях, погибли от голода, вражеских бомб и снарядов, были замучены в фашистских концлагерях.

В час тяжелейших испытаний весь народ встал на защиту Отчизны. Благодаря своей невиданной стойкости и самоотверженности наши отцы и деды отразили вражеское нашествие, освободили родную землю от врага.

В истории Великой Отечественной войны особое место занимает блокада Ленинграда. Несмотря на бомбардировки и обстрелы, холод и голод наш город жил и боролся. Он выстоял и победил. Блокадный Ленинград стал для всего человечества символом беспримерного героизма и несгибаемой силы духа.

Сегодня мы чтим память павших и низко кланяемся нашим ветеранам, которые своими ратными и трудовыми подвигами ковали на фронте и в тылу Великую Победу. Вечная слава воинам, подарившим нам мир и свободу!

В этот же день у Вечного огня на Пискаревском кладбище пройдет Военно-патриотическая акция "Горсть памяти" по передаче земли, собранной со 151 братского захоронения Пискаревского мемориального кладбища, в историко-мемориальный комплекс Главного храма Вооруженных Сил Российской Федерации в Москве в парке "Патриот" для увековечивания памяти воинов.

Сегодня в Петербурге проживает 101,6 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны; 77 тысяч ветеранов, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; 16,4 тысяч тружеников тыла, а также 8,5 тысяч бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны.