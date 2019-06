В Петербурге в помощь гостям создана туристическая полиция

В Северной столице в помощь гостям города работает туристическая полиция и служба "Ask me/Я знаю город", сообщает пресс-служба администрации Санкт-Петербурга.

В этом сезоне маршруты патруля сотрудников туристской полиции проходят через Дворцовую площадь, площадь Восстания, Спас на Крови и Исаакиевскую площадь. График работы туристической полиции с 11:00 до 21:30.

Сотрудники туристической полиции всегда на связи со службой информационной помощи туристам, павильон которой расположен на Дворцовой площади.

Мобильные помощники сервиса "Ask me SPb/Я знаю город" перемещаются по территории Центрального, Адмиралтейского и Московского районов с 9 до 20 часов: их можно легко узнать по яркой форме и сегвеям. Сотрудники службы "Ask me Spb/Я знаю город" говорят на английском языке. Туристы могут обращаться к ним по вопросам ориентирования в городе, режима работы музеев и организации досуга.

Кроме того, мобильные помощники совместно с туристской полицией всегда придут на помощь, если надо сопроводить туриста до полицейского участка или решить другой вопрос, связанный с безопасностью и комфортным пребыванием в Петербурге.