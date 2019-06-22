В Петербурге водитель украл у своего начальника часы за 6 миллионов

В полицию Адмиралтейского района обратился 31-летний бизнесмен, заявив, что у него похищены часы стоимостью в шесть миллионов рублей и миллион наличными, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Правоохранители выявили, что к краже может быть причастен личный водитель пострадавшего, гражданин 38 лет. Установлено, что злоумышленник с похищенными ценностями направился к дому № 1 по улице Подольской на автомобиле Hyundai.

В данный момент по этому факту проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.