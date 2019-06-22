Один человек погиб и четверо пострадали в ДТП под Евпаторией

Ночью недалеко от Евпатории в ДТП погиб один человек, еще четверо пострадал. Среди них двое несовершеннолетних. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД по Крыму.

Авария случилась на трассе Евпатория - Черноморское.

"На 36-м километре водитель Daewoo Matiz, двигаясь в сторону Черноморского, допустил касательное столкновение с Mitsubishi ASX, движущимся во встречном направлении", - сообщили в пресс-службе.

В итоге последнего отбросило на встречную полосу, и автомобиль попал в лобовое столкновение с ВАЗ-21110. От удара Daewoo Matiz перевернулся и оказался за пределами дорог. Водитель ВАЗа погиб, находящиеся в Mitsubishi и Daewoo пострадали.

Ранее еще одно ДТП, после которого пострадал несовершеннолетний, произошло в Крыму на трассе Симферополь - Феодосия. В селе Трудовое несовершеннолетний пешеход не убедился в безопасности перехода через шоссе и попал под его колеса авто. Он получил травмы различной степени тяжести и доставлен в больницу.