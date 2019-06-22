Студентка из Волжского устроилась курьером и чуть не стала мошенницей

Семнадцатилетняя студентка из Волгоградской области принесла в полицию 150 тысяч рублей, рассказав, что стала невольной участницей криминальной схемы. Об этом сообщает региональное управление МВД России.

В середине июня 81-летняя жительница города Волжского обратилась в правоохранительные органы с заявлением о совершенном в отношении нее мошенничестве. Ранее пенсионерке позвонил неизвестный, представившийся полицейским, и потребовал 150 тысяч рублей. Якобы, эти деньги будут отданы пострадавшим в автоаварии, в которой виноват брат пожилой женщины.

Волжанка отдала требуемую сумму курьеру - молодой девушке. Но потом поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.

Об этой истории рассказали местные СМИ. Сюжет увидела студентка, которая и была тем курьером. Девушку наняли на работу по интернету. Обнаружив, что невольно стала участницей мошенничества, она также обратилась в полицию.

Сейчас ее "работодатель" разыскивается. Деньги будут возвращены пенсионерке.