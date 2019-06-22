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22.06.2019 16:28
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Ялте открыт после реконструкции Приморский пляж и набережная

Текст: Владимир Пасякин (Ялта)
В Ялте состоялось открытие новой набережной Приморского пляжа. Она реконструирована за счет средств частного инвестора - 420 миллионов рублей, без привлечения бюджета города.

Общая площадь благоустройства трехуровневой набережной составила около 6000 квадратных метров. Убраны все точки стихийной торговли, укреплена подпорная стена, создана современная система видеонаблюдения и безбарьерная среда для инвалидов, смонтировано новое освещение. По словам главы Крыма Сергея Аксенова, в начале следующего курортного сезона реконструкция Приморского парка будет завершена.

Фото: Илья Изотов/ РГ
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Торжественное открытие обновленной набережной началось, когда на улице уже смеркалось, и после изнуряющей 35-градусной жары с моря потянул приятный прохладный бриз. Городские и республиканские чиновники и депутаты в сопровождении инвестора Алексея Гринцевича прошли по второму ярусу нового объекта.

- Это образец того, как должна выглядеть набережная, - подчеркнул спикер Госсовета Крыма Владимир Контантинов. - Все сделано в соответствии с лучшими не только российскими, но и международными стандартами. Почти 400 метров набережной приведены в образцовый порядок. И что особенно важно, за счет инвестиционных средств, за счет соглашения между предпринимателями и городской администрацией. Это только начало большой созидательной работы для приведения всех пляжей и набережных в отличное состояние.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
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- Новый объект не просто вписался в пляжный ансамбль, - отметил министр курортов и туризма РК Вадим Волченко. - По другому развернулось пространство, увеличилась променадная часть Ялты, при этом не потеряно ни одного метра пляжной зоны. Трехъярусное интересное пространство - прекрасный образец того, как это можно и нужно делать. Этот полезный опыт нужно распространить на весь Крым. И я, как министр курортов Крыма, буду принимать в этом активное участие.

Как пояснил учредитель фирмы-инвестора "Крыммонтажстрой" Алексей Гринцевич, в этом году, еще до начала курортного сезона, подрядчики успели выполнить только первый этап работ.

- Инвестиционный проект рассчитан на три года, потому реконструкция разбита на несколько этапов. Сегодня мы заложили основу для будущих масштабных работ, которые обеспечат соединение набережной Приморского пляжа с городским променадом, - рассказал Алексей Гринцевич.

Он также рассказал, что на территории пляжа появятся раздевалки, душевые и общественные туалеты, обширная детская зона, где для юных отдыхающих будут проводить мастер-классы и занятия с педагогами и аниматорами. Инвесторы закупили новые лежаки и зонтики. Доступен и пляж для людей с ограниченными возможностями - спуск к пляжу будет оборудован пандусом. Также в рамках подготовки к курортному сезону инвесторы заменили лавочки на нижней набережной и произвели санитарную очистку бассейна "Черное море".

Фото: Василий Батанов/РИА Новости
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- В дальнейшем будет реконструировано еще 800 метров набережной, - отметил мэр Ялты Алексей Челпанов. - Эта работа запланирована на 2019-2020 годы. Важно то, что нам удалось задать стандарты благоустройства города и его набережной. У нас 39 километров свободных площадей, которые можно реконструировать и создавать комфортную городскую среду для проживания и досуга. Наш город стал краше. Мы открыты для предложений о развитии нашей прекрасной Ялты по нужному классификатору. Это невысокие строения одного, двух и трех этажей, которые красиво вписаны рельеф и ландшафт города. Все должно вписываться в ялтинскую специфику. У нас впереди - большая работа.

На время празднования на территории пляжа была установлена сцена, где прошла концертная программа с участием творческих коллективов Крыма и звезды российской эстрады Сосо Павлиашвили, который выступал более часа.

Фото: Пресс-служба администрации Ялты
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- Это настоящий праздник! Главное, что теперь это место культурного цивилизованного отдыха, куда хочется приходить снова и снова, - говорит жительница Ялты Елена Шимко. - Как все стало красиво! Ялта получила огромный подарок!

- Трудно передать словами ту радость, которую испытала и я, и мои подруги! - говорит отдыхающая Лариса Скрыпник. - Я и ранее бывала в этом месте, нередко приходила на пляж, чтобы поплавать, позагорать. Это место не отличалось комфортом. Сейчас совсем иное дело! Здесь чувствуется цивилизация. Здесь можно комфортно отдохнуть. Для этого неизмеримо расширились возможности. Побольше бы таких мест отдыха. Спасибо тем, кто сделал это чудо!

После пиротехнического шоу флайбордистов ялтинское небо озарилось  праздничным фейерверком.

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