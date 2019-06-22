В Ростове за пьяный дебош сняли с рейса на Москву двух пассажиров

В донском аэропорту Платов двоих пассажиров сняли с рейса "Ростов-на-Дону - Москва". Об этом "РГ" сообщили в администрации аэропорта.

Мужчины были в состоянии алкогольного опьянения и вели себя неадекватно и агрессивно. Дебоширы занесены в черный список авиакомпании, организовывавшей перелет.

По информации дежурной части линейного отдела полиции в аэропорту, снятые с рейса пассажиры - жители Москвы. На них поступили жалобы от других пассажиров и бортпроводников. Пьяных мужчин доставили в дежурную часть.