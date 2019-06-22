В Сочи из-за непогоды затопило улицы и повалило деревья

В ночь на 22 июня в Сочи прошел мощный ливень, который сопровождался сильными порывами ветра. В результате многие улицы курортного города оказались затоплены, во дворах упали около десятка мелких и крупных деревьев.

- Дождь не превышал критериев опасного явления, ситуация полностью на контроле. Никто не пострадал, подтоплений в домовладениях не зафиксировано, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС региона.

На улице Виноградной с корнем вырвало дерево, которое перекрыло проезд по трассе. К утру спасатели освободили проезд. Экстренные службы не предупреждали жителей города о возможной непогоде.