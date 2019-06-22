Бесплатно только мухи: Сколько придется заплатить за сбитое животное

Как часто сбивают животных на дорогах? По данным дорожной полиции Свердловской области, каждый день отмечается по одному-два таких ДТП. И это только те, что фиксируются, реальная цифра, надо полагать, раза в три-четыре больше. Ведь в подавляющем большинстве речь идет о сбитых на трассах кошках, собаках, утках и т. д, о которых вряд ли кто-то будет заявлять. Но все чаще происходят столкновения с крупными животными, - на трассы выходят лоси, косули, кабаны. По данным регионального департамента по охране природного мира, за 2018 год произошло 143 ДТП с дикими животными (под колеса попадали главным образом лоси и косули). Только одно животное выжило. В этом году было уже 58 ДТП. Только за май этого года произошло 24 столкновения.

Спору нет, несчастное животное жалко, но во многих случаях и большой вины человека нет. Ехал медленно, в сумерки или рано утром, а тут - лось. От удара с мощным животным под четыре-пять центнеров весом и машина всмятку, и человек пострадает. Так, по данным ГИБДД области, в прошлом году один человек погиб, 16 получили сильные травмы (среди них - ребенок). В этом году в серьезных ДТП с дикими животными четыре человека были травмированы, к счастью, никто не погиб.

Самые опасные направления - Артинский район, Кушва (там в прошлом году произошло сразу три крупных ДТП с животными), Нижние Серьги, Невьянск, Новая Ляля, Полевской, Реж, Белоярский. Самая последняя авария произошла несколько дней назад на трассе М5 и вовсе недалеко от Екатеринбурга. Новая Mazda, только что из салона, столкнулась с лосем. Пассажиры, к счастью, остались живы, получили незначительные травмы. Животное погибло.

Если проанализировать карту ДТП, получается, сбить животное в лесном регионе можно практически в любом месте, отъехав всего с десяток километров от города.

Причем, оказывается, далеко не все водители знают, что за сбитое на дороге дикое животное нужно выложить штраф. Логика тут такая: обитатели дикой природе - собственность государства. А за порчу имущества нужно платить.

"Прайс" с расценками разработан в Министерстве природных ресурсов и действует уже восьмой год. Так, за сбитого за лося - 40 000 рублей, благородного оленя - 35 000, медведя - 30 000, за косулю или рысь - 20 000, за кабана или росомаху - 15 000, барсука - 6000, соболя или выдру - 5000 , бобра, сурка - 3000. Особенно дорого обойдется ДТП, если водитель собьет на дороге довольно редкое животное - гибрид зубра с бизоном, ему нужно будет раскошелиться на 90 000 рублей.

За мелких животных и штрафы поменьше. За попавшего под машину глухаря - 3000 рублей, за тетерева - 1000, за песца или гуся - 500 рублей, утку - 300, белку - 250, волка, лисицу или перепела - 100 рублей. Даже за крота, хомяка, бурундука или суслика нужно будет выложить 50 рублей. Бесплатно, получается, только лягушки и мухи.

Причем, за самку крупного животного придется заплатить в разы больше, так как учитывается гибель потенциального потомства, которое она могла бы принести. За лосиху, например, штраф может достигать и 200 тысяч рублей.

При этом если у водителя ОСАГО, то машину придется ремонтировать за свой счет. Оленю или лосю ничего не предъявишь, даже если водитель ехал по всем правилам. А государство, выступающее их собственником и хозяином, конечно, не может контролировать их поведение. По КАСКО шанс получить деньги за разбитое авто есть, но и то нужно смотреть, что написано в страховке.

- Только не нужно никуда уезжать до прибытия полицейских, - советует автоправозащитник Максим Едрышов, - это будет считаться оставлением места ДТП, и за это могут лишить прав. А если вы погрузили тушу в багажник и увезли, то это и вовсе расценивается как факт браконьерства. А за это следует уже уголовная ответственность.

К слову, по закону лишиться прав можно и за случайно сбитую кошку или собаку, если вы покинули место ДТП, а камера зафиксировала этот факт.

Чтобы не нарываться на неприятности, Максим Едрышов советует лишний раз перестраховаться на трассах, где могут быть возможны столкновения с животными, особенно дикими. Не гнать, соблюдать скоростной режим. Особенно ночью, или вечером. У животных большая скорость передвижения, и лось, к примеру, может появиться прямо перед капотом в любой момент.

- И объезжать его нужно обязательно сзади, - говорит Максим Едрышов. - Лось от испуга может встать как вкопанный на трассе, но обратно никогда не пойдет, такова его физиология, он идет к цели.

Интересно, что при ДТП с домашними животными картина выстраивается диаметрально противоположная: в большинстве случаев она в пользу водителя. Так, за появление, например, коровы на дороге, в неположенном месте, несет ответственность ее владелец. И если произошло столкновение и машина повреждена, то ущерб обязан восполнить именно он. И штраф при этом платить не придется.

Благо, штраф за сбитое дикое животное компенсирует страховка ОСАГО. 400 тысяч, на которые она рассчитана, могут покрыть ущерб хоть за 10 сбитых лосей.

В тех регионах, где встречи с животными на трассах наиболее вероятны, разработаны специальные меры. Так, на Ямале, например, где самое большое стадо оленей в мире, почти в 770 тысяч животных, и вдоль самых наряженных участков дорог стоят оградительные заборы.

В свердловском департаменте природных ресурсов периодически выступают с инициативой строить экодуки - специальные натуральные коридоры над проезжей частью, где растут трава и деревья, по которым животное может спокойно пересечь трассу, либо подземные переходы. Но дело это дорогостоящее и так и остается на уровне предложений.

Кстати

В ряде стран проводили даже эксперимент по отпугиванию животных от участков дорог с напряженным движением. Один из методов состоял в распылении вещества, которое лоси воспринимают как мочу волка. Правда, этой хитроумной технологии воспротивились биологи. Они считают, что таким образом нарушается естественное перемещение животных в поисках кормовой базы.

В тему

Как отмечают биологи, резкий рост числа ДТП с лесными обитателями вызван увеличившейся численностью диких животных и числа автомобилей на дорогах. Кроме того, лоси весной и летом спасаются от комаров, поэтому стремятся выходить на открытые участки местности. Меняют естественную среду обитания диких животных и бурное строительство, вырубка леса.