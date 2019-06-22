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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Цех лакокрасочных материалов загорелся в Екатеринбурге

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области

В Екатеринбурге на площади 600 квадратных метров горит цех лакокрасочных изделий. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Свердловской области.

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По данным ведомства, пожар возник в здании по улице Труда, информация о ЧП поступила в 16.23 по местному времени. Из-за большой загрузки горючими материалами огонь быстро распространился. Кроме того, в здании цеха из-за высокой температуры взорвались два газовых баллона, что также поспособствовало разрастанию площади возгорания.

Перед приездом пожарных расчетов из здания самостоятельно эвакуировались 18 сотрудников предприятия. На месте ЧП развернут оперативный штаб, в тушении задействованы 50 человек и 17 единиц спецтехники. В ведомстве уточнили, что угрозы распространения огня на жилые дома нет.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург
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