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22.06.2019 17:28
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Землю из братской могилы в Екатеринбурге захоронят в Москве

Текст: Юлия Резникова (Екатеринбург)
Фото: Татьяна Андреева

Кисет с горстью земли из братской могилы советских воинов, павших в годы Великой Отечественной войны, передали командованию Центральным военным округом. Акция "Горсть памяти", инициированная  Министерством обороны России, прошла на Широкореченском мемориальном комплексе.

Фото: Лев Федосеев/ТАСС
На Дальнем Востоке проходит акция "Горсть памяти"

Заместитель губернатора - руководитель аппарата губернатора Свердловской области Валерий Чайников передал кисет заместителю командующего войсками Центрального военного округа Евгению Поплавскому. В церемонии приняли участие активисты поискового отряда "Возвращение" и солдаты роты почетного караула.

Этот кисет с землей с Широкореченского захоронения в Екатеринбурге вместе с еще 22 горстями земли с братских могил Свердловской области отправится в подмосковный парк "Патриот" и станет частью мемориального комплекса главного храма Вооруженных сил Российской Федерации. Акция Минобороны проходит по всей России и за рубежом.

Собранные солдатские кисеты заложат в гильзы артиллерийских снарядов, которые затем с воинскими почестями будут установлены на территории храма.

К Вечному огню на Широкореченском мемориале возложили цветы члены правительства, депутаты, руководители города, командование ЦВО, ветераны, представители дипломатического корпуса и конфессий, суворовцы и кадеты.

Общество История Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург 22 июня - День памяти и скорби
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