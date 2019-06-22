РКН требует от eBay удалить объявления о продаже военных орденов

Роскомнадзор на основании поступивших в ведомство судебных решений направил американской интернет-компании eBay требования об удалении объявлений о продаже орденов и медалей Великой Отечественной войны, а также других госнаград и знаков отличия.

В целом, речь идет о 32 страницах сайта. С 11 из них объявления уже удалены, говорится в сообщении пресс-службы Роскомнадзора.

Государственные награды и другие знаки отличия, связанные с событиями Великой Отечественной войны, не могут быть объектами отчуждения, за исключением случаев, предусмотренных российским законодательством, напоминают в ведомстве.

Приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград РФ, РСФСР, СССР является уголовно наказуемым деянием, за которое предусмотрена уголовная ответственность. По закону №149 "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" запрещается распространение информации, за которую предусмотрена административная или уголовная ответственность.