Россиянам рекомендовали вернуться из Грузии в Россию

Гражданам России, находящимся сейчас в Грузии, рекомендуется вернуться в Россию до 8 июля, для этого можно переоформить билеты на более ранние даты, сообщил журналистам представитель вице-премьера России Максима Акимова.

"Находящимся в Грузии соотечественникам рекомендовано вернуться в Россию до 8 июля. Пассажирам будет предложено поменять билеты на рейсы российских компаний на более ранние сроки без финансовых потерь", - цитирует представителя Акимова РИА Новости. Заявление было сделано после прошедшего совещания по вопросу приостановки авиаперевозок из России в Грузию.

Как пояснил представитель вице-премьера, у компании "Аэрофлот" есть 2,1 тысячи свободных мест на обратные рейсы до 8 июля. Также свободными местами располагают и другие российские авиакомпании, добавил он.

Сейчас российские авиакомпании, выполняющие перевозки в Грузию, уже фиксируют массовую сдачу билетов на рейсы, также заявил официальный представитель Максима Акимова. При этом, перевозка пассажиров и багажа будет осуществляться в штатном режиме, добавил он.

Полеты в Грузию выполняют шесть российских компаний, среди которых "Аэрофлот", "Победа", S7, "Уральские авиалинии", Red wings и "Норд авиа".

По мнению экспертов, опрошенных "РГ", пока запрет действует только в отношении российских авиакомпаний, зарубежные авиакомпании имеют возможность летать между Грузией и Россией.

Президент России Владимир Путин 21 июня подписал указ о запрете российским авиакомпаниям осуществлять пассажирские перевозки граждан между Россией и Грузией. Запрет начнет действовать с 8 июля. Ростуризм также выдал рекомендацию туроператорам прекратить продажу туристских путевок.

Причиной введений этих мер стали протестные выступления оппозиции в Грузии против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия.