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22.06.2019 13:53
Рубрика: Экономика

Россиянам рекомендовали вернуться из Грузии в Россию

Текст: Евгений Гайва
Гражданам России, находящимся сейчас в Грузии, рекомендуется вернуться в Россию до 8 июля, для этого можно переоформить билеты на более ранние даты, сообщил журналистам представитель вице-премьера России Максима Акимова.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Находящимся в Грузии соотечественникам рекомендовано вернуться в Россию до 8 июля. Пассажирам будет предложено поменять билеты на рейсы российских компаний на более ранние сроки без финансовых потерь", - цитирует представителя Акимова РИА Новости. Заявление было сделано после прошедшего совещания по вопросу приостановки авиаперевозок из России в Грузию.

Фото: Сергей Мамонтов/РИА Новости
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Как пояснил представитель вице-премьера, у компании "Аэрофлот" есть 2,1 тысячи свободных мест на обратные рейсы до 8 июля. Также свободными местами располагают и другие российские авиакомпании, добавил он.

Сейчас российские авиакомпании, выполняющие перевозки в Грузию, уже фиксируют массовую сдачу билетов на рейсы, также заявил официальный представитель Максима Акимова. При этом, перевозка пассажиров и багажа будет осуществляться в штатном режиме, добавил он.

Полеты в Грузию выполняют шесть российских компаний, среди которых "Аэрофлот", "Победа", S7, "Уральские авиалинии", Red wings и "Норд авиа".

По мнению экспертов, опрошенных "РГ", пока запрет действует только в отношении российских авиакомпаний, зарубежные авиакомпании имеют возможность летать между Грузией и Россией.

Фото: Пресс-служба Государственной Думы РФ.
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Президент России Владимир Путин 21 июня подписал указ о запрете российским авиакомпаниям осуществлять пассажирские перевозки граждан между Россией и Грузией. Запрет начнет действовать с 8 июля. Ростуризм также выдал рекомендацию туроператорам прекратить продажу туристских путевок.

Причиной введений этих мер стали протестные выступления оппозиции в Грузии против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия.

Экономика Туризм Беспорядки в Грузии
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