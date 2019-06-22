Российские стрелки - первые чемпионы Европейских игр

Первый же медальный вид на стартовавших в Минске Европейских играх принес "золото" российской команде. Виталина Бацарашкина и Артем Черноусов стали чемпионами в соревнованиях по стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров в миксте.

В финале россияне одержали уверенную победу над сербским дуэтом Зорана Арунович - Дамир Микец. Итоговый счет 17:9. "Бронза" досталась немцам Сандре и Кристиану Райц, которые огорчили хозяев соревнований белорусов Викторию Чайку и Абдул-Азиза Курди (16:8).

Отметим, что в стрельбе Европейские игры являются возможностью завоевать олимпийские лицензии, но Бацарашкина и Черноусов ее получили заранее, поскольку являются чемпионами мира-2018 в этом виде. К слову, соревнования среди смешанных команд впервые вошли в программу Олимпиад, и Игры в Токио станут для них дебютными. У Бацарашкиной уже есть олимпийская медаль - в Рио-2016 она стала второй в индивидуальной стрельбе из пневматического пистолета на 10 метров.

После победы в Минске новоиспеченные чемпионы пообщались с журналистами.

Поздравляем с победой. Но вы даже не улыбаетесь. Почему?



Виталина Бацарашкина: Очень жарко.

Артем Черноусов: Тяжко здесь находиться. Страшно представить, сколько мы здесь находимся, и жара выматывает. Вентиляции не хватает.

То есть сил на эмоции уже не осталось?



Артем Черноусов: Мы же стрелки - откуда у нас эмоции (улыбается).

Эти проблемы с вентиляцией добавляют сложности при стрельбе?



Виталина Бацарашкина: Мы стараемся их преодолеть.

У вас квалификация с 08:30. Во сколько надо проснуться, чтобы быть в форме?



Артем Черноусов: Мы проснулись в 06:00.

Что самое сложное - квалификация или финалы?



Виталина Бацарашкина: Для меня квалификация была сложнее.

Артем Черноусов: А мне все равно.



Для вас важно, что именно вы стали первыми чемпионами Европейских игр?



Виталина Бацарашкина: Это достижение.

Артем Черноусов: Да, это почетно.

Медали тяжелые?



Виталина Бацарашкина: Да. Полкило наверное. Как олимпийские.

Можете сравнить ощущения от этой победы с медалями Олимпиады, чемпионатов мира?



Виталина Бацарашкина: Всегда тяжело настроиться на это. Хорошо, что все получилось.

Что для стрелка самое главное?



Артем Черноусов: Холодная голова. Психология очень многое решает на таких стратах. Потому что стрелять умеют все, а побеждает только тот, кто лучше может справиться с собой.

Вы так уверенно лидировали в финале. Когда поняли, что точно выиграете?



Виталина Бацарашкина: После пристрелки наверное (смеется). Я пристрелялась и все поняла.

Артем Черноусов: Самое главное все делать с уверенным лицом.