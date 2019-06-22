Российские стрелки - первые чемпионы Европейских игр

В финале россияне одержали уверенную победу над сербским дуэтом Зорана Арунович - Дамир Микец. Итоговый счет 17:9. "Бронза" досталась немцам Сандре и Кристиану Райц, которые огорчили хозяев соревнований белорусов Викторию Чайку и Абдул-Азиза Курди (16:8).
Отметим, что в стрельбе Европейские игры являются возможностью завоевать олимпийские лицензии, но Бацарашкина и Черноусов ее получили заранее, поскольку являются чемпионами мира-2018 в этом виде. К слову, соревнования среди смешанных команд впервые вошли в программу Олимпиад, и Игры в Токио станут для них дебютными. У Бацарашкиной уже есть олимпийская медаль - в Рио-2016 она стала второй в индивидуальной стрельбе из пневматического пистолета на 10 метров.
После победы в Минске новоиспеченные чемпионы пообщались с журналистами.
Поздравляем с победой. Но вы даже не улыбаетесь. Почему?
Виталина Бацарашкина: Очень жарко.
Артем Черноусов: Тяжко здесь находиться. Страшно представить, сколько мы здесь находимся, и жара выматывает. Вентиляции не хватает.
То есть сил на эмоции уже не осталось?
Артем Черноусов: Мы же стрелки - откуда у нас эмоции (улыбается).
Эти проблемы с вентиляцией добавляют сложности при стрельбе?
Виталина Бацарашкина: Мы стараемся их преодолеть.
У вас квалификация с 08:30. Во сколько надо проснуться, чтобы быть в форме?
Артем Черноусов: Мы проснулись в 06:00.
Что самое сложное - квалификация или финалы?
Виталина Бацарашкина: Для меня квалификация была сложнее.
Артем Черноусов: А мне все равно.
Для вас важно, что именно вы стали первыми чемпионами Европейских игр?
Виталина Бацарашкина: Это достижение.
Артем Черноусов: Да, это почетно.
Медали тяжелые?
Виталина Бацарашкина: Да. Полкило наверное. Как олимпийские.
Можете сравнить ощущения от этой победы с медалями Олимпиады, чемпионатов мира?
Виталина Бацарашкина: Всегда тяжело настроиться на это. Хорошо, что все получилось.
Что для стрелка самое главное?
Артем Черноусов: Холодная голова. Психология очень многое решает на таких стратах. Потому что стрелять умеют все, а побеждает только тот, кто лучше может справиться с собой.
Вы так уверенно лидировали в финале. Когда поняли, что точно выиграете?
Виталина Бацарашкина: После пристрелки наверное (смеется). Я пристрелялась и все поняла.
Артем Черноусов: Самое главное все делать с уверенным лицом.