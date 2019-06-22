Ростуризм назвал число организованных российских туристов в Грузии

Туристы в составе организованных групп вернутся в Россию планово, "согласно выписанным билетам до 08 июля 2019 года", - указывается в сообщении на официальном сайте Ростуризма.

Как уточнили в ведомстве, на фоне принятых российскими властями решений о временном запрете воздушных перевозок в Грузию, туристы, заключившие договоры о реализации туристского продукта с 21 июня 2019 года, имеют безусловное право требовать расторжения договора о реализации туристского продукта или изменения его условий в связи с существенным изменением обстоятельств.

В Ростуризме напомнили, что при расторжении договора до начала путешествия заказчику возвращается полная стоимость туристского продукта, а после начала - часть стоимости в размере, пропорциональном стоимости не оказанных услуг.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, о запрете с 8 июля авиакомпаниям выполнять перевозки граждан в Грузию из-за ситуации с безопасностью в этой стране. В Министерстве иностранных дел России выразили серьезную обеспокоенность в связи с осложнением ситуации в Тбилиси и рекомендовали гражданам страны воздержаться от поездок в Грузию. Рекомендацию для туроператоров приостановить продажу туров в Грузию выдал Ростуризм.

Накануне в Грузии прошли беспорядки из-за того, что в ходе открытия Генеральной сессии Межпарламентской ассамблеи православия глава организации депутат Государственной думы Сергей Гаврилов сел в кресло спикера парламента. По его словам, на это место его посадила грузинская сторона "согласно протоколу подобных мероприятий".

Между тем это вызвало недовольство со стороны оппозиционных депутатов из "Единого национального движения" и "Европейской Грузии", которые покинули заседание.

После этого радикалы штурмом взяли грузинский парламент и потребовали от российской делегации покинуть страну. Также участники акций потребовали отставки спикера Ираклия Кобахидзе и главы МВД Георгия Гахарии.

В ситуацию вмешались правоохранительные органы. Было задержано более 300 человек. Пострадали в ходе митинга не менее 240 человек.