Ростуризм назвал число организованных российских туристов в Грузии

Новости

На Гавайях девять человек погибли при крушении самолета 10:02
Минобороны рассекретило документы о защите Брестской крепости 10:00
Вице-премьер Украины допустил новый "языковой майдан" 09:47
Сборная Чили вышла в четвертьфинал Кубка Америки 09:40
Хьюз стал первым номером драфта НХЛ, Подколзин - десятый 09:29
Легендарный внедорожник Lada 4x4 оснастили "автоматом" 09:27
Трамп определился с кандидатурой на пост главы Пентагона 08:39
В Тбилиси пожаловались на приостановку туристического потока из России 08:12
Операция по перевозке белух и косаток продолжилась в штатном режиме 07:45
На АвтоВАЗе ликвидировали производство шильдиков для Mercedes-Benz 07:40
Трамп огласил последствия для Ирана при войне с США 06:24
Трамп отверг очередные обвинения в изнасиловании 05:31
Слон атаковал работника зоопарка в Канаде 05:05
ДТП с участием 13 автомобилей произошло в Подмосковье 04:54
США ввели санкции против властей Никарагуа 03:48
Американская журналистка обвинила Трампа в изнасиловании 03:13
США добавили в черный список пять китайских компаний 02:05
Полиция прибыла к дому Джонсона из-за женских криков 01:53
СМИ: В Москве из семьи сатанистов изъяли двоих детей 00:16
Рабочая группа скоординирует действия по приостановке полетов в Грузию 21.06.2019
В Кремле назвали условие для возвращения авиаперевозок в Грузию 21.06.2019
Джабаров: Грузия потеряет огромное число российских туристов 21.06.2019
Косачев назвал адекватным решение о приостановке авиасообщения с Грузией 21.06.2019
Лукашенко принял во Дворце Независимости высоких гостей II Европейских игр 21.06.2019
В массовой аварии на МКАД пострадали два человека 21.06.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как лечиться бесплатно в отпуске
Как лечиться бесплатно в отпуске
В "РГ" обсудят, как будет работать новый порядок защиты дольщиков
В "РГ" обсудят, как будет работать новый порядок защиты дольщиков
II Европейские игры: расписание финалов соревнований
II Европейские игры: расписание финалов соревнований
22.06.2019 09:55
Рубрика: Экономика

Ростуризм назвал число организованных российских туристов в Грузии

Текст: Евгений Гайва
На территории Грузии в настоящий момент находится порядка 1,5 тысячи организованных туристов, а информация о количестве самостоятельных туристов уточняется, сообщили в Ростуризме.

Туристы в составе организованных групп вернутся в Россию планово, "согласно выписанным билетам до 08 июля 2019 года", - указывается в сообщении на официальном сайте Ростуризма.

Как уточнили в ведомстве, на фоне принятых российскими властями решений о временном запрете воздушных перевозок в Грузию, туристы, заключившие договоры о реализации туристского продукта с 21 июня 2019 года, имеют безусловное право требовать расторжения договора о реализации туристского продукта или изменения его условий в связи с существенным изменением обстоятельств.

Рабочая группа скоординирует действия по приостановке полетов в Грузию

В Ростуризме напомнили, что при расторжении договора до начала путешествия заказчику возвращается полная стоимость туристского продукта, а после начала - часть стоимости в размере, пропорциональном стоимости не оказанных услуг.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, о запрете с 8 июля авиакомпаниям выполнять перевозки граждан в Грузию из-за ситуации с безопасностью в этой стране. В Министерстве иностранных дел России выразили серьезную обеспокоенность в связи с осложнением ситуации в Тбилиси и рекомендовали гражданам страны воздержаться от поездок в Грузию. Рекомендацию для туроператоров приостановить продажу туров в Грузию выдал Ростуризм.

Накануне в Грузии прошли беспорядки из-за того, что в ходе открытия Генеральной сессии Межпарламентской ассамблеи православия глава организации депутат Государственной думы Сергей Гаврилов сел в кресло спикера парламента. По его словам, на это место его посадила грузинская сторона "согласно протоколу подобных мероприятий".

Косачев назвал адекватным решение о приостановке авиасообщения с Грузией

Между тем это вызвало недовольство со стороны оппозиционных депутатов из "Единого национального движения" и "Европейской Грузии", которые покинули заседание.

После этого радикалы штурмом взяли грузинский парламент и потребовали от российской делегации покинуть страну. Также участники акций потребовали отставки спикера Ираклия Кобахидзе и главы МВД Георгия Гахарии.

В ситуацию вмешались правоохранительные органы. Было задержано более 300 человек. Пострадали в ходе митинга не менее 240 человек.

Экономика Туризм Правительство Минкультуры Ростуризм Беспорядки в Грузии РГ-Видео
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Кремле назвали условие для возвращения авиаперевозок в Грузию
Трамп огласил последствия для Ирана при войне с США
"Желтые жилеты" решили сменить тактику и блокировать Францию
США добавили в черный список пять китайских компаний
В Тбилиси пожаловались на приостановку туристического потока из России