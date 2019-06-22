Сборная Чили вышла в четвертьфинал Кубка Америки

На проходящем в Бразилии Кубке Америки по футболу завершился второй тур группового раунда. Сборная Чили переиграла Эквадор и обеспечила себе место в четвертьфинале.

Действующие победители Кубка Америки чилийцы продолжают оправдывать статус одного из фаворитов нынешнего турнира. В стартовом матче команда Чили разгромила Японию - 4:0, а эквадорцы с зеркальным счетом уступили Уругваю.

Для того, чтобы гарантировать себе место в плей-офф чилийцам нужна была только победа. И уже на восьмой минуте встречи Хосе Фуэнсалида вывел действующих чемпионов вперед. Тут же многие задумались о разгроме, но ошибка чилийцев в обороне привела к назначению пенальти. Эннер Валенсия с точки был точен.

В начале второго тайма во всей красе проявил себя Алексис Санчес. После подачи углового мяч отлетел к Санчесу, который с полулета отправил его точно в дальний верхний угол.

Нешуточные страсти закипели в конце встречи. Команды стали действовать откровенно грубо и аргентинский арбитр Патрисио Лоустау раза за разом доставал из кармашка желтую карточку. А вскоре воспользовался и красной, удалив игрока из Эквадора. Всего же за матч было показано 9 предупреждений.

Чилийцы победили и теперь во встрече с Уругваем разыграют первое место в группе.