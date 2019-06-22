У самозащиты без оружия есть большой шанс показать себя сегодня в Минске и небольшой - на Олимпиаде-2024

Все очень просто и не совсем просто. Недавно в Австралии президент МОК Томас Бах поздравил президента Международной федерации самбо Василия Шестакова с долгожданным признанием популярнейшего в мире вида спорта олимпийским, пусть и временным.

А теперь должна последовать вторая стадия - признание самбо олимпийским видом спорта. И только за этим - третий шаг: включение в олимпийскую программу, - объясняет мне Василий Борисович. - Мы являемся полноправным членом МОК. Не только привлекли олимпийское финансирование, но и выполняем все олимпийские обязательства. Пройден большой, долгий путь.

Доведет ли дорога до Парижа? Успеем ли?

Василий Шестаков: Хотелось бы. Пусть пока показательным видом. Но на Играх в Париже Олимпиады не заканчиваются. И мы очень стараемся. В августе встречаюсь в Сенегале с организаторами Юношеских Олимпийских игр. Будем беседовать, убеждать. Все резоны на нашей стороне. Больше 120 стран пяти континентов официально развивают самбо. Еще в пятнадцати этот вид популярен и будет признан.

Помогут ли Европейские игры в Минске добиться еще большего авторитета?

Василий Шестаков: Уже помогли. Помните на Первых Играх в Баку самбисты соревновались в четырех категориях у мужчин и у женщин. Здесь соревнуемся по полной нашей программе - во всех девяти женских и мужских категориях. 18 медалей!

Это серьезно. На такое должны обратить внимание не только самбисты, но и те, кто принимает решения об их олимпийском будущем.

Василий Шестаков: И я в это верю. Есть небольшие шажки, которые вызывают уважение у всех, даже в самбо не очень разбирающихся. Например, Степан Попов из Беларуси первым из самбистов награжден призом Международного Комитета Фэйр Плей. И это не случайность. Самбисты, несмотря на непримиримость на ковре, всегда с уважением относятся друг к другу, ведут себя достойно, корректно. И на I Европейских играх в Баку Степан, после победы над соперником из Азербайджана взвалил травмированного соперника на спину и через весь зал донес до врачей.

Некоторых пугает, что самбисты с постсоветского пространства не пропустят к пьедесталу оппонентов из других стран.

Василий Шестаков: Эти некоторые в плену устаревших представлений. Самбо успешно развивается по всему миру. И почти в каждой стране появляются лидеры, способные бороться за медали с основателями самбо. В Минск приехали спортсмены из 28 стран, прошедшие непростой рейтинговый отбор. И в каждой категории не восемь номинальных участников, а восемь претендентов. По уровню подготовки эти Игры демонстрируют возросший класс. И так почти на всех стартах. На недавнем европейском первенстве при 36 странах-участницах медали выиграли представители 21 государства.

В первый день Европейских игр из девяти финалов россияне боролись в пяти. Как расценивать этот результат?

Василий Шестаков: Как ужесточение конкуренции.

Но мы же не собираемся уступать, делать шажки назад?

Василий Шестаков: Ни в коем случае. Становимся сильнее сами и помогаем в этом другим. И никаких отступлений. В Москве откроется специальный центр самбо - не только чисто спортивный, но и с гостиницей, где могли бы жить спортсмены, с помещениями для восстановления. Мечтаем открыть и Зал спортивной славы. Мы должны знать своих героев и представлять их тем, кто выходит на самбистский ковер вслед за ними.

Если вы уж заговорили о продвижении самбо. Тут не обойтись без средств массовой информации, без телевидения.

Василий Шестаков: Работаем над этим. Близки к заключению соглашения с крупной компаний, специализирующейся именно в этой области. Но отложим, расскажу чуть позже.