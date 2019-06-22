Сирийская армия сбила беспилотник террористов

Бойцы сирийской армии сбили беспилотник террористов на подлете к авиабазе в городе Хама, информирует сирийское государственное телевидение.

Боевики террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в России) и другие незаконные вооруженные формирования производят в провинции Идлиб самодельные беспилотники, способные нести взрывчатку с поражающими элементами. Подобные дроны террористы используют при нападении на позиции сирийской армии на севере провинции Хама и в горной Латакии.

Кроме того, радикалы неоднократно пытались атаковать с воздуха базу Хмеймим ВКС России.