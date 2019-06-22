Стрелки завоевали второе российское "золото" на Европейских играх

Оба медальных вида у стрелков на Европейских играх завершились победой российских стрелков.

Вслед за Виталиной Бацарашкиной и Артемом Черноусовым, завоевавшим "золото" в стрельбе из пневматического пистолета на 10 метров в миксте, победу в стрельбе из пневматической винтовки в аналогичной дисциплине отпраздновали Юлия Каримова и Сергей Каменский. В финале они опередили другой российский дуэт - Анастасию Галашину и Владимира Масленникова (16:12).

Наши стрелки приехали в Минск сильнейшим составом, и подтвердили свои амбиции в первый же день. По итогам обоих квалификаций чуть лучшие результаты показали Галашина и Масленников, которые номинально являются второй по силе командой. Однако в чисто российском финале более опытные Каримова и Каменский шансов своим молодым коллегам не оставили. В какой-то момент, казалось, фавориты дрогнули, проиграв несколько раундов подряд. Однако в конечном счете Юлия и Сергей быстрее достигли отметки в 16 набранных очков и заслужили золотые медали - 16:12.

Отметим, что 31-летний Сергей Каменский - один из самых титулованных спортсменов в российской команде стрелков. В его коллекции есть "серебро" Олимпиады в Рио, две победы на чемпионате мира и семь золотых медалей чемпионатов Европы. Юлии Каримовой 25 лет, она является чемпионкой мира, призером чемпионата Европы и победителем этапов Кубка мира.