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Рубрика: В мире

Трамп пообещал стать лучшим другом Ирана без ядерного оружия

Текст: Александр Саможнев

Президент Дональд Трамп пообещал, что будет лучшим другом Ирана, если Тегеран согласится с его условиями и откажется от ядерного оружия, сообщает газета The Washington Examiner.

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"Если они согласятся с этим, мы поможем им стать процветающей страной. Они будут счастливы, а я буду их лучшим другом", - заявил Трамп журналистам на лужайке Белого дома.

Напомним, обострение отношений с Ираном наступило в 2015 году после выхода США из ядерной сделки с Тегераном. Вашингтон наложил на иранскую сторону жесткие санкции.

В течение последних двух недель США обвинили Иран в нападении на танкеры в Ормузском проливе и в уничтожении американскогоо беспилотника, утверждая, что он находился в международном воздушном пространстве.

В результате президент Трамп отдал приказ о бомбардировке иранских стратегических объектов. Однако в последний момент он отменил атаку.

В мире США В мире Ближний Восток Иран Дональд Трамп Санкции против Ирана Ядерная программа Ирана
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