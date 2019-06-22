В Минске открылись II Европейские игры

В столице Беларуси завершилась церемония открытия II Европейских игр. Соревнования по 15 видам спорта, в которых примут участие атлеты из 50 стран Старого света, продлятся до 31 июня. Российская делегация будет одной из самых многочисленных, а наши спортсмены планируют бороться за медали во всех видах программы.

Церемония открытия прошла на стадионе "Динамо", который после реконструкции вмещает чуть более 22 тысяч человек. А одной из ее главных "фишек" стало использование технологии дополненной реальности. Специально к церемонии было выпущено мобильное приложение, и зрители, скачав его на свои смартфоны, могли увидеть то летящих прямо над стадионом аистов, то заросли папоротника и рой светлячков, то большого красного дракона Цмока.

Название церемонии "Когда цветет папоротник", и само действо было по большей части посвящено красивой славянской легенде поиска этого цветка. Как известно, сделать это можно только в самую короткую ночь года на Ивана Купала, то есть как раз сегодня. Организаторы церемонии, генеральным продюсером которой выступил Игорь Крутой, идею поиска переработали, и постарались донести до зрителей символ стремления к заветной мечте, достичь которую можно только пройдя через множество испытаний. Разумеется, детально и масштабно рассказав и показав историю Беларуси, ее богатую культуру и искусство, представив знаменитых деятелей - Жореса Алферова, Марка Шагала, Софью Ковалевскую, Павла Сухого, Владимира Мулявина.

Всю эту красоту с трибун наблюдали порядка 4000 спортсменов, которым уже завтра предстоит разыграть первые медали. Делегации 50 стран-участниц прошли по беговым дорожкам стадиона "Динамо" в самом начале вечера и заняли отведенные для них места.

Россию, напомним, на этих Играх представит 225 атлетов, и их появление вызвало у зрителей особенно бурную реакцию. Громче аплодировали, пожалуй, только собственно хозяевам, замыкавшим процессию. Интересно, что даже одеты российские и белорусские спортсмены были в похожем стиле - строгие костюмы и при этом белые кроссовки. Разница была разве что в цветах - у россиян пиджаки и брюки были черными, а у белорусов спереди темно-синие, тогда как сзади - серые. Наши, правда, в отличие от хозяев, обошлись без галстуков.

Завершила представление в пяти действиях легендарная песня "Беловежская пуща" ВИА "Песняры", после чего наступило время для протокольной части: видеообращение генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша, вынос флага под музыку, специально написанную Игорем Крутым. Далее - клятва от имени спортсменов, тренеров и судей, приветственная речь президента Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) Янеза Кочиянчича. Вместе с голубем мира на стадионе появилась российская оперная дива Анна Нетребко, которая исполнила песню "Forse non fu", а затем вместе с супругом Юсуфом Эйвазовым - композицию "Cantami".

После речи президента Республики Беларусь Александра Лукашенко, объявившего Европейские игры открытыми, наступила кульминация - зажжение пламени мира. Семеро факелоносцев, легендарных белорусских чемпионов, зажгли семь малых чаш. После чего вспыхнула Чаша цветущего папоротника. Участники церемонии открытия нашли свой заветный цветок.

Теперь - очередь за спортсменами. В ближайшие 10 дней в Минске они разыграют 200 комплектов медалей.