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22.06.2019 10:28
Рубрика: Экономика

В Ростуризме разъяснили правила возврата денег за туры в Грузию

Текст: Евгений Гайва
Туристы, купившие туры в Грузию, вправе требовать возврата денег, пояснили в Федеральном агентстве по туризму (Ростуризм).
Фото: Сергей Мамонтов/РИА Новости Фото: Сергей Мамонтов/РИА Новости
Фото: Сергей Мамонтов/РИА Новости

"Граждане, заключившие договоры о реализации туристского продукта по направлению в Грузию с 21 июня 2019 г. имеют безусловное право требовать расторжения договора о реализации туристского продукта или изменения его условий в связи с существенным изменением обстоятельств, из которых стороны исходили при его заключении", - говорится в сообщении на официальном сайте Ростуризма.

Фото: iStock
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Как пояснили в ведомстве, основанием требовать расторжение договора является ухудшение условий путешествия.

При этом, если договор расторгается до начала путешествия, туристу или иному заказчику возвращается денежная сумма, равная общей цене туристского продукта.

А если путешествие уже началось, то вернут часть стоимости в размере, пропорциональном стоимости не оказанных туристу услуг.

Также самостоятельные туристы, приобретавшие отдельные туристские услуги, например, размещение, экскурсии, вправе обращаться по месту приобретения таких услуг для возврата денежных средств в соответствии с Гражданским законодательством Российской Федерации и законодательством Российской Федерации о защите прав потребителей, пояснили в Ростуризме.

В Кремле назвали условие для возвращения авиаперевозок в Грузию

Накануне в Грузии прошли беспорядки. Президент России подписал указ, о запрете с 8 июля авиакомпаниям выполнять перевозки граждан в Грузию из-за ситуации с безопасностью в этой стране. В Министерстве иностранных дел России выразили серьезную обеспокоенность в связи с осложнением ситуации в Тбилиси и рекомендовали гражданам страны воздержаться от поездок в Грузию. Ростуризм рекомендовал туроператорам приостановить продажу туров в Грузию.

Путин ввел запрет на пассажирское авиасообщение с Грузией
Экономика Туризм Правительство Минкультуры Ростуризм Беспорядки в Грузии
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