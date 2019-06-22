В "Шереметьево" отменены авиарейсы из-за прогнозируемой непогоды

В московском аэропорте "Шереметьево" отменено более 20 рейсов в связи с прогнозируемой непогодой, сообщается на сайте аэропорта.

"В связи с неблагоприятными метеорологическими условиями в московском регионе, прогнозируется гроза и порывы ветра сегодня, 22 июня, в расписание вылетающих и прибывающих рейсов внесены изменения", - говорится в сообщении.

Как следует из данных онлайн-табло аэропорта, отменены внутренние рейсы в Казань, Саратов, Нижний Новгород, Волгоград, Пермь,, Ставрополь, Уфу, Челябинск, Саранск, Оренбург, Санкт-Петербург, Воронеж. Также отменены рейсы на зарубежных направлениях - в Ригу, Вильнюс, Минск, Хельсинки и некоторые другие города.

В "Шереметьево" также сообщили, что авиакомпании заранее проинформировали пассажиров об отменах и задержках части рейсов и рекомендовали пассажирам уточнять статус рейсов.