В Тбилиси 120 участников беспорядков попали под административный арест

Тбилисский городской суд приговорил 121 человека к 12 суткам ареста за провоцирование беспорядков у парламента республики 20 июня, говорится в заявлении МВД Грузии.

Все остальные задержанные граждане освобождены. Им выписаны штрафы или сделано словесное предупреждение. Между тем генеральная инспекция МВД приступила к изучению возможного превышения полномочий со стороны силовиков.

По данным МВД Грузии, в центре города на несанкционированном митинге было задержано в общей сложности 305 человек, 240 участников столкновений пострадали, в том числе и 31 сотрудник СМИ. Радикалы забрасывали полицию камнями и бутылками, пытались отобрать у стражей порядка щиты.

Напомним, радикалы устроили побоище у здания парламента, где проходила сессия Международной ассамблеи православия с участием российской делегации. Под прикрытием спецназа россияне вынуждены были покинуть Грузию.