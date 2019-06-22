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22.06.2019 20:31

В Тбилиси 120 участников беспорядков попали под административный арест

Текст: Александр Саможнев

Тбилисский городской суд приговорил 121 человека к 12 суткам ареста за провоцирование беспорядков у парламента республики 20 июня, говорится в заявлении МВД Грузии.

Фото: REUTERS/Irakli Gedenidze
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Все остальные задержанные граждане освобождены. Им выписаны штрафы или сделано словесное предупреждение. Между тем генеральная инспекция МВД приступила к изучению возможного превышения полномочий со стороны силовиков.

По данным МВД Грузии, в центре города на несанкционированном митинге было задержано в общей сложности 305 человек, 240 участников столкновений пострадали, в том числе и 31 сотрудник СМИ. Радикалы забрасывали полицию камнями и бутылками, пытались отобрать у стражей порядка щиты.

Напомним, радикалы устроили побоище у здания парламента, где проходила сессия Международной ассамблеи православия с участием российской делегации. Под прикрытием спецназа россияне вынуждены были покинуть Грузию.

Беспорядки в Грузии
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