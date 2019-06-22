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22.06.2019 14:40
Рубрика: Спорт

Валуев рассказал о борьбе опухолью головного мозга

Текст: Илья Соболев
Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе, а ныне депутат Государственной думы РФ Николай Валуев рассказал, что по-прежнему проходит лечение от опухоли головного мозга. В 2010 году обнаружение опухоли стало причиной завершения профессиональной карьеры спортсмена.

"Мне залезали в голову. Заболевание смертельное, его нужно было как можно быстрее локализовать. Оттягивать проблему - значит ухудшать ситуацию. Но не могу сказать, что ложился на операционный стол как герой. Делал это дважды, потому что в Германии лечение не закончили до конца. Российский профессор, который делал операцию, тоже не смог до конца вычистить опухоль, поскольку там проходят очень важные сосуды головного мозга. Это рулетка. Он принял правильное решение и не стал рисковать. Теперь мне приходится ежемесячно проходить терапию", - поведал Валуев в эфире телеканала "ТВ-Центр".

Фото: Instagram.com/nickvaluev/
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В истории профессионального бокса Валуев запомнился своими выдающимися антропометрическими данными. Например, еще ни у кого из тяжеловесов не было таких здоровенных кулаков (43 см). Что касается спортивных достижений, с 2005 по 2007 и в 2009 году Валуев владел чемпионским поясом по версии WBA (Всемирная боксерская ассоциация). Он, к слову, стал самым высоким (213 см) боксером из тех, кому удалось стать лучшим на планете. По иронии судьбы, причиной исключительных габаритов, в немалой степени обеспечивших ему успех на ринге, стала все та же болезнь, от которой экс-боец по-прежнему вынужден лечиться.

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Спорт Бокс Общество Здоровье Николай Валуев
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