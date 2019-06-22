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Рубрика: В мире

Вице-премьер Украины допустил новый "языковой майдан"

Текст: Александр Саможнев

С угрозами в адрес оппозиции выступил вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко. Он допустил проведение "языкового майдана" в случае отмены закона о государственном языке, принятого Верховной Радой.

Фото: Михаил Палинчак/пресс-служба президента Украины/ТАСС
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Ранее партия "Оппозиционная платформа - за жизнь" направила  запрос в конституционный суд для отмены закона. Документ поддержали 51 народный депутат. По мнению лидера оппозиции Юрия Бойко, закон унижает примерно треть украинских граждан, которые считают русский язык своим родным. "Мы будем  защищать людей, которые имеют право говорить на языке, к которому они привыкли", - отметил Бойко.

Напомним, в апреле Верховная Рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".  Эта норма распространяется и на органы государственной власти, и на социальные учреждения, такие, как учебные заведения, больницы и предприятия сферы обслуживания. Исключения сделаны для языков стран-членов ЕС.

В МИД России обвинили Украину в том, что она использует языковой вопрос в политических целях.  Дипломаты также отмечают, что закон был принят "беспринципными политическими деятелями" с многочисленными процедурными нарушениями.

В мире экс-СССР Украина Политический кризис на Украине
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