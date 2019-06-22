Владимир Путин и Мун Чжэ Ин встретятся на полях саммита G20 в Осаке

Российский и южнокорейский лидеры проведут переговоры на полях саммита "Большой двадцатки", который пройдет в Осаке 28-29 июня. Об этом заявила официальный представитель администрации президента Республики Корея (РК) Ко Мин Чжон, комментируя график президента РК Мун Чжэ Ина.

По словам чиновника, в ходе саммита у Муна, помимо Владимира Путина, пройдут также переговоры с лидерами Китая, Канады, Чехии и Индонезии. Одновременно Сеул и Токио пока не могут согласовать дату и время встречи Мун Чжэ Ина с Синдзо Абэ. По информации японских СМИ, японский премьер склоняется к тому, чтобы отказаться от идеи переговоров с Муном по причине сильной занятости, так как Абэ будет выполнять на саммите роль хозяина мероприятия и потому у него будет много дел.

Что касается возможной повестки дня переговоров российского и корейского президентов, то о ней ничего не сообщается. Эксперты же предполагают, что будут затронуты традиционные для подобных встреч темы: двустороннее торгово-экономическое и политическое сотрудничество, ситуация вокруг Корейского полуострова, положение в Северной Корее и ряд других. Высока вероятность, что Владимир Путин и Мун Чжэ Ин обсудят и ожидаемый визит президента РФ в Сеул в этом году. Отметим также, что в 2020 году будет отмечаться 30-летний юбилей со дня установления дипотношений между Москвой и Сеулом. К этом юбилею планируется провести значительное количество торжественных мероприятий.