Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата

Владимир Путин в День памяти и скорби возложил венок к Вечному огню у Могилы Неизвестного солдата в Александровском саду в Москве. Церемония прошла в 78-ую годовщину нападения гитлеровских войск на СССР.

Вместе с главой государства почтили память павших в Великой Отечественной войне советских воинов ветераны, премьер-министр Дмитрий Медведев и члены правительства, руководство администрации президента, депутаты и сенаторы, руководство Вооруженных сил РФ, а также кадеты.

Солдаты роты Почетного караула установили венок с лентой в цветах российского флага с золотой надписью: "Неизвестному солдату от президента Российской Федерации".

Владимир Путин поправил ленты на венке и склонил голову. Затем цветы к мемориалу возложили другие участники церемонии.

Мероприятие продолжилось торжественным маршем военнослужащих Сухопутных войск, Военно-космических сил и Военно-морского флота. После этого российский лидер возложил цветы на аллее Городов-Героев.