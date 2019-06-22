Путин заявил об отсутствии планов отдавать Курилы

Владимир Путин заявил, что Россия не намерена передавать Курилы.

Так, на вопрос ведущего программы "Вести в субботу" на телеканале "Россия 1" Сергея Брилева о том, не придется ли там спускать российский флаг, президент заявил: "Ну, нет. Таких планов у нас нет", - заверил он.

Путин подчеркнул, что у правительства есть планы на развитие этих территорий, ведь существуют целые большие программы по Дальнему Востоку, включая Южные Курилы.

"Эти программы будут реализовываться - и по развитию экономики, рыбной отрасли, других составляющих. Мы будем развивать там инфраструктуру", - пообещал президент.