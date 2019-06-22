Во Франции полиция применила слезоточивый газ против "желтых жилетов"

Французские власти предполагали, что 32-й общенациональный день действий "желтых жилетов" на фоне снижения их активности в последнее время пройдет более или менее спокойно. Однако их ожидания оправдались лишь частично.

Во-первых, на протестные акции по всей стране собралось почти 12 тысяч человек, что в полтора раза больше, чем неделю назад. А во-вторых, в ряде городов Франции не обошлось без столкновений между "жилетами" и представителями правоохранительных органов.

В Марселе, который был в эту субботу объявлен столицей региональных протестов, полиция применила слезоточивый газ, когда манифестанты, а их было не менее 1200 человек, решили из района старого порта двинуться в центр города, а конкретно - на площадь Капитолия. В результате бурных стычек 12 человек были задержаны. Четверо - за то, что метали в полицейских бутылки, булыжники и прочие "орудия пролетариата", а остальные восемь "жилетов" в соответствии с новым законом, который запрещает участникам демонстраций скрывать лица масками и шарфами.

Не менее напряженная обстановка сложилась на северо-востоке Франции в Шарлевилле-Мезье, административном центре департамента Арденны. Манифестантов там было раза в два меньше, но, судя по всему, настроенных весьма агрессивно. Они не только активно вступали в рукопашную с полицейскими, забрасывали их камнями, петардами, но и поджигали мусорные баки, ломали городскую мебель.

Не обошлось без слезоточивых гранат и в Париже, где свыше тысячи протестующих совершили марш из района Берси на востоке столицы до его западных кварталов. По ходу шествия преподнесли сопровождавшим их правоохранителям малоприятные сюрпризы, когда оказывались рядом с крупными парижскими вокзалами - Лионским, а затем Северным. Каждый раз "желтые жилеты" врывались на территорию вокзалов, скандируя антиправительственные лозунги и внося сумбур в работу железнодорожных служащих. Правда, долго там не задерживались и под напором полицейских затем продолжали шагать вплоть до конечной точки маршрута.

Многие "жилеты", откликнувшись на призыв лидеров движения Эрика Друэ и Жерома Родригеса, попытались блокировать ряд значимых с экономической точки зрения объектов. В Сен-Мало, на атлантическом побережье Франции, с полсотни манифестантов в течение нескольких часов не допускали транспорт в местный порт. Блокада была снята только после прибытия наряда жандармов.

Аналогичная ситуация произошла и в пригороде Тулузы, где манифестанты заблокировали входы в один из крупных торговых центров. В ряде мест активисты "желтого движения" перекрывали дороги как местного, так и национального значения.

А вот на круговом перекрестке рядом с городом Сен-Авольд (департамент Мозель) случилось ЧП. 40-летний автомобилист, которому преградили путь участники "желтого пикета", ударил по газам и наехал на них. При этом один пикетчик получил ранения и был в срочном порядке доставлен в госпиталь. К счастью, его жизнь сейчас находится вне опасности. Водитель был задержан находившимися неподалеку жандармами и доставлен в их управление.