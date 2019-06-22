"Желтые жилеты" решили сменить тактику и блокировать Францию

"Ко всем французам: всеобщая мобилизация. 22 июня заблокируем страну". Этот призыв разместила инициативная группа "желтых жилетов" по случаю 32-ой субботы протестных акций.

Согражданам предлагается блокировать порты, нефтеперерабатывающие заводы, аэропорты, коммерческие центры, автозаправочные станции, здания налоговой службы и прочие важные объекты. Такую тактику выдвинули знаковые фигуры движения Жером Родригес и Эрик Друэ, который на своей странице в Facebook заявил, что пора кончать с "мирными выступлениями" и ударить по "реальной экономике".

Аналогичной точки зрения придерживаются и другие "жилеты", в частности, те, что занимаются подсчетом участников еженедельных манифестаций. Эти ребята с растущей тревогой отмечают, как с каждым разом число демонстрантов сокращается. И, действительно, в прошлую субботу на улицы французских городов вышли по данным министерства внутренних дел, всего лишь семь тысяч человек (правда, сами "жилеты" насчитали в два с половиной раза больше). Они также считают, что нужны "новые методы, чтобы вдохнуть жизнь" в затихающее движение и создать "положительную динамику" среди широких масс французов, которые, заметим, с каждым разом все больше теряет интерес к их борьбе, хотя по-прежнему сочувствуют их целям.

Судя по всему, в эту субботу основные "желтые акции" пройдут на уровне департаментов и регионов в том числе на юго-западе страны, где сосредоточены наиболее решительно настроенные активисты движения.

Что касается Парижа, то здесь должен состояться 12-километровый марш "жилетов" с требованием увеличить в стране минимальный уровень заработной платы на 35 процентов. Он стартует в полдень от здания министерства экономике в районе Берси на востоке столицы и завершится на его западе неподалеку от дворца Гарнье - здания Парижской Оперы. Готовность принять участие в этом шествии выразили свыше тысячи человек.