Суббота выдалась удачной для сборной России на Европейских играх

В субботу на турнире по самбо II Европейских игр был наш день. Женский, но с блестяще отработанными нашими данными болевыми приемами.

Разыгрывались 9 наград. Результат прямо для представления к высокой награде: 4 золотых медали, одна серебряная и четыре бронзовых.

После долгих часов переживаний, официальной пресс-конференции Международной федерации самбо и постоянного прослушивания российского гимна я искренне поздравил главного тренера сборной Дмитрия Викторовича Трошкина. А он в ответ пусть без особой горечи, однако все же вздохнул: мол, могло бы и быть лучше. Из четырех золотых три взяли женщины, и от мужчин ждали нечто подобного.

Трошкин - приятный человек и максималист. Но до чего обострилась конкуренция. Явно прибавили грузинские самбисты. В хорошей форме хозяева белорусы, которым рукоплескал забитый-перезабитый зрителями Дворец спорта. Сильную сборную привезли с Украины.

Но наши девчонки справлялись со всеми словно играючи. Только в первом финале в весе 48 кг тонюсенькой, легонькую пташку напоминающей Елене Бондаревой понадобилось все отпущенное правило время, чтобы пусть и всухую с футбольным счетом 2:0 победить упорную дивчину Анастасию Новикову.

А дальше пошел парад с отработанным набором бросков, захватов и болевых приемов. Татьяна Казенюк провела на ковре несколько мгновений, досрочно закончив схватку. Поймала на болевой соперницу из Беларуси и поставила точку. Но мне еще больше понравилась манера борьбы Екатерины Оноприенко. Симпатичная и доброжелательная пермячка оставляет все это за ковром. Очень собранная, она кажется несколько медлительной, раздумчивой. И вдруг бросок, захват и оппонентка прощается со всеми надеждами на победу.

- Как вам в Перми? Ничего, что далеко от Москвы? - деловито осведомился я.

- Что вы, я привыкла. Мне нравится. Спокойно. Люди стараются помочь. И никакой суеты.

- И на ковре вы выглядите умиротворенной. Пока не проведете коронного броска.

- Меня хорошо изучили. Я ведь в самбо давно. И еще восемь лет назад кое-что завоевывала. Но уходить не тянет. К чему, если полчается. Вот и сегодня вышло так, как было задумано и хотелось.

Не думает об уходе и 34-летний чемпион в весе 82 кг воспитанник знаменитый школы "Самбо-70" Андрей Перепелкин. Он уже пять лет работает в своей школе тренером. И сражается, сражается. В этот теплый, вернее, жаркий минский вечер он добился наибольшего успеха за почти четверть века (вдумайтесь!) занятий самбо. Давид Григорян из Армении поздравлял своего победителя, не забывая прикладывать к голове здоровенный пакет со льдом. Что ж, это самбо. Бывает.

Но чтобы вы не думали, будто побеждают и поднимаются на пьедестал только наши, закончу несколько иным. Среди призеров француженки, представители Румынии, Армении, Беларуси, Болгарии, Украины. А мужчины из Грузии доминировали в тяжелых весовых категориях.