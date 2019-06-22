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Жерар Депардье может сыграть Льва Толстого в российском фильме

Новости
    22.06.2019, 19:08
Текст:   Олег Усков
Фото: Николай Гагарин/ РГ Фото: Николай Гагарин/ РГ
Фото: Николай Гагарин/ РГ

Гражданин мира, россиянин, почетный удмурт, один из самых узнаваемых французских актеров Жерар Депарьде может сыграть Льва Толстого.

Фото: youtube.com/ TV Guide Trailers
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Как передает ТАСС, режиссер Станислав Лебедев озвучил планы пригласить Депардье на роль знакового русского писателя в своем фильме.

Проект был представлен Лебедевым в министерстве культуры России на очном заседании экспертного совета по игровому кино для детей. Где определятся получатели субсидий на производство фильмов.

Название будущей ленты - "Воронье гнездо", и, по мнению постановщика, именно Депардье, имеющий российское гражданство, отлично подходит на роль писателя.

При этом Лебедев отметил, что конкретных договоренностей с актером пока нет, и авторы фильма рассматривают альтернативный вариант - не менее именитого 77-летнего итальянца Франко Неро.

Ранее сообщалось, что в одном детском фильме могут сойтись Саша Белый из "Бригады", Антон Городецкий из "Дозоров" и "агент национальной безопасности" Лёха Николаев. Олег УСКОВ

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