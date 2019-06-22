Жерар Депардье может сыграть Льва Толстого в российском фильме

Гражданин мира, россиянин, почетный удмурт, один из самых узнаваемых французских актеров Жерар Депарьде может сыграть Льва Толстого.

Как передает ТАСС, режиссер Станислав Лебедев озвучил планы пригласить Депардье на роль знакового русского писателя в своем фильме.

Проект был представлен Лебедевым в министерстве культуры России на очном заседании экспертного совета по игровому кино для детей. Где определятся получатели субсидий на производство фильмов.

Название будущей ленты - "Воронье гнездо", и, по мнению постановщика, именно Депардье, имеющий российское гражданство, отлично подходит на роль писателя.

При этом Лебедев отметил, что конкретных договоренностей с актером пока нет, и авторы фильма рассматривают альтернативный вариант - не менее именитого 77-летнего итальянца Франко Неро.

Ранее сообщалось, что в одном детском фильме могут сойтись Саша Белый из "Бригады", Антон Городецкий из "Дозоров" и "агент национальной безопасности" Лёха Николаев. Олег УСКОВ