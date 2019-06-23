Чего-то, как говорится, не получилось, не взошло у нас с Годом Театра. То есть объявить-то его, разумеется, объявили, только вот радость от объявления была явно светлей и веселей, нежели течение самого года.
Театр жив скандалами или премьерами? Театр - премьерами, а интерес к нему - скандалами. Ни одна постановка не вызывает такого внимания, как околотеатральные страсти. Тем более что страстей этих - огромное количество на любой вкус.
Очень неприглядная история с Кириллом Серебренниковым, слава богу наконец-то он получил возможность работать. Странное слияние Ярославского и Питерского театров, которое столь неожиданно возникло и столь же неожиданно закончилось. Попытка разгрома театра ФЭСТ в Мытищах. Приход нового руководства во МХАТ, МХТ, на Малую Бронную и в театр Образцова. Эти и подобные истории вызывают куда больше разговоров, дискуссий, страстей, чем собственно театральные постановки, которые перестали быть поводом для страстей и бурь. Попросту говоря: складывается впечатление, что они перестали быть центром театральной жизни, центром ее стали скандалы.
Приход Сергея Женовача во МХТ театральная общественность и критика обсуждали куда с большей страстью, нежели его первый спектакль на сцене знаменитого театра. Равно как и приход Боякова с компанией во МХАТ вызывает куда больше споров и вопросов, чем спектакли, которые выходят на сцене этого театра.
Во все времена назначение худрука всегда неожиданно для зрителей. Логичен и желанен был, пожалуй, лишь приход Владимира Машкова в "Табакерку". И совсем уж удивительно явление Константина Богомолова на Бронную.
Но, с другой стороны, я отлично помню, как сомневались все, скажем, когда в Театр Ленинского Комсомола пришел Марк Захаров, до этого прославившийся снятым в театре Сатиры спектаклем "Доходное место" и очень хорошим, но революционным "Разгромом" в Маяковке. К тому же Марк Анатольевич пришел на место, которое относительно недавно занимал Эфрос! У Захарова все получилось. Причем продолжает получаться уже много десятилетий, и в будущем сезоне мастер обещает нам новый спектакль по прозе Владимира Сорокина.
Возможно, получится и у Богомолова. Дай ему бог. Тем более что Богомолов постоянно играет какую-то роль, и что там у него на уме и на душе никто не знает...
Складывается ощущение, что околотеатральная среда живет по законам своего времени, когда любой скандал более интересен, а значит, и более продаваем, чем любая попытка театрального анализа.
Театр перестал быть властителем дум. Я не знаю, когда и почему это произошло, но так случилось. Может, оно так и надо - бог Его знает. В конце концов в любом случае театр - это камерное искусство, его видит малое количество зрителей, и в этой избранности, возможно, и есть его величие?
Вспоминая собственные театральные впечатления, я понимаю, что самые сильные связаны не столько с самими спектаклями, сколько с социальными явлениями. Об обоих этих впечатлениях я рассказывал читателям "РГ".
Это спектакль "Опен-театра" под руководством Екатерины Морозовой - коллектива, где с помощью сцены люди решают свои психологические проблемы, выпуская при этом весьма интересные постановки. И третий международный фестиваль "Мир русского театра" в Берлине, во время которого я увидел несколько спектаклей русскоязычных театров, работающих за рубежом, и был потрясен, как в условиях чужой культуры можно так истово и страстно работать.
Три обстоятельства уходящего сезона остались мне неясны.
Куда делась Татьяна Васильевна Доронина? Она назначена Президентом МХАТа, но вот сезон заканчивается, а она ни словом не обмолвилась о том, что происходит в ее театре. Не хочется верить, что она до такой степени больна, что не может разговаривать. Мне кажется, что Доронина - человек, столько сделавший для нашего театра, что не может она просто так исчезнуть.
Не могу понять, что происходит в театре на Таганке. О спектаклях этого театра говорят и пишут настолько мало, что практически информации и нет. В социальных сетях его все больше ругают. Как там и что творится, мне не ясно.
И совсем уж удивительная ситуация в знаменитом театре имени Моссовета. Павел Осипович Хомский собрал удивительную труппу, здесь очень много поразительных актеров разных поколений. Казалось бы, должны выходить премьера за премьерой, но... Театром руководили три режиссера: Сергей Юрский, Андрей Кончаловский, Юрий Еремин. Юрского в этом году не стало, и это очень страшная, абсолютно невосполнимая потеря. Кончаловский работает в других театрах. Еремин поставил "Герой нашего времени", но руководить театром не хочет. Как будут жить дальше знаменитые и молодые актеры? Пока премьер катастрофически мало. Театр в застое. С малой сцены спектакль переносится на большую - это, конечно, прибавляет зрителей, но не прибавляет работы артистам. А ведь театр имени Моссовета - один из самых знаменитых в нашем городе...
Прошел очередной сезон. Чего произошло больше: театральных открытий или скандалов - зачем считать и сравнивать? Год Театра от напастей не уберег, особого внимания к театру не приковал.
И все равно я говорю: спасибо, Театр, за то хотя бы, что ты - единственный!