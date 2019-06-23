Вот заканчивается очередной театральный сезон. Сезон не простой, а необыкновенный. Потому как прошел он в год, который торжественно и величаво был объявлен Годом Театра. Самое время подводить итоги.

Чего-то, как говорится, не получилось, не взошло у нас с Годом Театра. То есть объявить-то его, разумеется, объявили, только вот радость от объявления была явно светлей и веселей, нежели течение самого года.

Театр жив скандалами или премьерами? Театр - премьерами, а интерес к нему - скандалами. Ни одна постановка не вызывает такого внимания, как околотеатральные страсти. Тем более что страстей этих - огромное количество на любой вкус.

Очень неприглядная история с Кириллом Серебренниковым, слава богу наконец-то он получил возможность работать. Странное слияние Ярославского и Питерского театров, которое столь неожиданно возникло и столь же неожиданно закончилось. Попытка разгрома театра ФЭСТ в Мытищах. Приход нового руководства во МХАТ, МХТ, на Малую Бронную и в театр Образцова. Эти и подобные истории вызывают куда больше разговоров, дискуссий, страстей, чем собственно театральные постановки, которые перестали быть поводом для страстей и бурь. Попросту говоря: складывается впечатление, что они перестали быть центром театральной жизни, центром ее стали скандалы.

Складывается впечатление, что театральные постановки перестали быть центром театральной жизни, центром ее стали скандалы

Приход Сергея Женовача во МХТ театральная общественность и критика обсуждали куда с большей страстью, нежели его первый спектакль на сцене знаменитого театра. Равно как и приход Боякова с компанией во МХАТ вызывает куда больше споров и вопросов, чем спектакли, которые выходят на сцене этого театра.

Во все времена назначение худрука всегда неожиданно для зрителей. Логичен и желанен был, пожалуй, лишь приход Владимира Машкова в "Табакерку". И совсем уж удивительно явление Константина Богомолова на Бронную.

Но, с другой стороны, я отлично помню, как сомневались все, скажем, когда в Театр Ленинского Комсомола пришел Марк Захаров, до этого прославившийся снятым в театре Сатиры спектаклем "Доходное место" и очень хорошим, но революционным "Разгромом" в Маяковке. К тому же Марк Анатольевич пришел на место, которое относительно недавно занимал Эфрос! У Захарова все получилось. Причем продолжает получаться уже много десятилетий, и в будущем сезоне мастер обещает нам новый спектакль по прозе Владимира Сорокина.

Возможно, получится и у Богомолова. Дай ему бог. Тем более что Богомолов постоянно играет какую-то роль, и что там у него на уме и на душе никто не знает...

Складывается ощущение, что околотеатральная среда живет по законам своего времени, когда любой скандал более интересен, а значит, и более продаваем, чем любая попытка театрального анализа.

Театр перестал быть властителем дум. Я не знаю, когда и почему это произошло, но так случилось. Может, оно так и надо - бог Его знает. В конце концов в любом случае театр - это камерное искусство, его видит малое количество зрителей, и в этой избранности, возможно, и есть его величие?

Вспоминая собственные театральные впечатления, я понимаю, что самые сильные связаны не столько с самими спектаклями, сколько с социальными явлениями. Об обоих этих впечатлениях я рассказывал читателям "РГ".

Прошел очередной сезон. Год Театра от напастей не уберег, особого внимания к театру не приковал

Это спектакль "Опен-театра" под руководством Екатерины Морозовой - коллектива, где с помощью сцены люди решают свои психологические проблемы, выпуская при этом весьма интересные постановки. И третий международный фестиваль "Мир русского театра" в Берлине, во время которого я увидел несколько спектаклей русскоязычных театров, работающих за рубежом, и был потрясен, как в условиях чужой культуры можно так истово и страстно работать.

Три обстоятельства уходящего сезона остались мне неясны.

Куда делась Татьяна Васильевна Доронина? Она назначена Президентом МХАТа, но вот сезон заканчивается, а она ни словом не обмолвилась о том, что происходит в ее театре. Не хочется верить, что она до такой степени больна, что не может разговаривать. Мне кажется, что Доронина - человек, столько сделавший для нашего театра, что не может она просто так исчезнуть.

Не могу понять, что происходит в театре на Таганке. О спектаклях этого театра говорят и пишут настолько мало, что практически информации и нет. В социальных сетях его все больше ругают. Как там и что творится, мне не ясно.

И совсем уж удивительная ситуация в знаменитом театре имени Моссовета. Павел Осипович Хомский собрал удивительную труппу, здесь очень много поразительных актеров разных поколений. Казалось бы, должны выходить премьера за премьерой, но... Театром руководили три режиссера: Сергей Юрский, Андрей Кончаловский, Юрий Еремин. Юрского в этом году не стало, и это очень страшная, абсолютно невосполнимая потеря. Кончаловский работает в других театрах. Еремин поставил "Герой нашего времени", но руководить театром не хочет. Как будут жить дальше знаменитые и молодые актеры? Пока премьер катастрофически мало. Театр в застое. С малой сцены спектакль переносится на большую - это, конечно, прибавляет зрителей, но не прибавляет работы артистам. А ведь театр имени Моссовета - один из самых знаменитых в нашем городе...

Прошел очередной сезон. Чего произошло больше: театральных открытий или скандалов - зачем считать и сравнивать? Год Театра от напастей не уберег, особого внимания к театру не приковал.

И все равно я говорю: спасибо, Театр, за то хотя бы, что ты - единственный!